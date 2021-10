Jak masturbacja wpływa na zdrowie? Korzyści i skutki uboczne

Temat seksualności, indywidualnych potrzeb seksualnych, znajomości własnego ciała oraz sposobów osiągania przyjemności seksualnej przestaje być już tematem cenzurowanym. Masturbacja (onanizm) to nie tylko zachowanie typowe dla wkraczających w okres dojrzewania nastolatków, którzy zaczynają interesować się seksem i sprawdzają, w jaki sposób „działają” ich narządy płciowe. Onanizowanie się jest typowe także dla samotnych dorosłych, osób w udanych związkach oraz osób, które z różnych względów nie mogą w pełni zaspokoić swoich potrzeb podczas stosunku seksualnego.

Co to jest masturbacja?

Masturbacja to samodzielne pobudzanie narządów płciowych w celu osiągnięcia przyjemności seksualnej. Masturbować można się w samotności lub w towarzystwie np. partnera, jednak nie bierze on w niej czynnego udziału, stając się jedynie obserwatorem. Onanizowanie się może uwzględniać korzystanie jedynie z dłoni lub zabawek erotycznych i, w większości przypadków, nie jest zachowaniem, które może być rozpatrywane w kategorii dysfunkcji. To zdrowy i bezpieczny sposób na rozładowanie napięcia seksualnego, odstresowanie się oraz poznawanie własnego ciała, co pozwala czerpać większą przyjemność ze współżycia.

Masturbacja bywa postrzegana w różnych kategoriach. Ze zdrowotnego punktu widzenia jest bezpiecznym i przyjemnym sposobem na poprawę samopoczucia oraz usprawnienie funkcjonowania organizmu. Trzeba jednak wiedzieć, że może też szkodzić. Uzależnienie od masturbacji może doprowadzić do poważnych problemów, jednak występuje ono stosunkowo rzadko i ma związek przede wszystkim z istniejącymi już zaburzeniami emocjonalnymi oraz psychicznymi. Teoretycznie możemy uzależnić się od wszystkiego, więc warto kierować się złotą zasadą, która mówi, że z każdej przyjemności powinniśmy korzystać z umiarem.

Jak masturbacja wpływa na zdrowie?

Masturbacja u kobiet i masturbacja mężczyzn mają pozytywny wpływ na zdrowie. Potwierdziły to liczne badania, których wyniki mają niewiele wspólnego z powielanymi od wielu pokoleń mitami na temat masturbacji. Nie powoduje ona powstawania pryszczy, rośnięcia włosów pomiędzy palcami dłoni, łysienia, spadku libido i nie jest też rodzajem zdrady. Masturbacja to normalny i bezpieczny sposób na poznawanie swojego ciała oraz osiąganie przyjemności seksualnej, a także jeden ze sposobów terapii np. przedwczesnego wytrysku lub pochwicy.

Ogólnie rzecz ujmując – masturbacja ma pozytywny wpływ na sferę seksualną, pozwalając poznać swoje ciało, nauczyć się jego budowy anatomicznej oraz sprawdzić, co sprawia nam przyjemność, a także wykazuje ogólny, pozytywny wpływ na zdrowie, przyczyniając się do:

zmniejszenia ryzyka rozwoju nowotworów szyjki macicy,

poprawy jakości nasienia,

poprawy funkcjonowania układu krążenia,

poprawy funkcjonowania układu nerwowego,

odstresowania, głębokiego relaksu oraz uspokojenia emocji.

Co więcej, masturbacja dotlenia organizm, pomaga w zasypianiu i łagodzi problemy ze snem, wpływa na jędrność skóry, poprawia napięcie mięśni Kegla oraz pomaga łagodzić migrenowe bóle głowy. Zdaniem seksuologów i trenerów seksualnych masturbacja jest także jednym ze sposobów leczenia zaburzeń seksualnych oraz poprawy jakości życia seksualnego.

Skutki uboczne masturbacji

Wszystko, z czego korzystamy bez umiaru, może nam zaszkodzić i przerodzić się w uzależnienie lub w inny sposób, negatywnie, wpłynąć na nasze zdrowie. Tak jest i w przypadku masturbacji, która może doprowadzić do zaburzeń seksualnych, a także uzależnienia o podłożu psychogennym. Patologiczna masturbacja może także skutkować uszkodzeniem narządów płciowych np. poprzez wykorzystywanie w celu osiągnięcia przyjemności seksualnej nieprzystosowanych ku temu przedmiotów.

Codzienne, wielokrotne onanizowanie się to jeden z objawów seksoholizmu, jednak w tym przypadku samodzielne zaspokajanie potrzeb seksualnych jest problemem zdecydowanie bardziej złożonym, który uwzględnia także inne, niebezpieczne, obsesyjne zachowania seksualne.

