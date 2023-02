Orgazm kaskadowy – czym jest i jak go osiągnąć?

Nie każda kobieta doświadcza „zwykłych” orgazmów. Zdarza się, że przez długie lata współżycia z jednym lub wieloma partnerami nie jest dane kobiecie poczuć, czym tak naprawdę jest orgazm. Brak orgazmów może wynikać m.in. z problemów natury psychologicznej, które uniemożliwiają pełne czerpanie przyjemności z seksu. Zdarza się także, że kobieta doświadcza orgazmów wielokrotnych w czasie jednego stosunku i wówczas możemy mówić o orgazmie kaskadowym.

Orgazm kaskadowy to następujące po sobie fale przyjemności, którą trudno jest opisać słowami. Na temat orgazmu kaskadowego funkcjonuje wiele mitów. Warto dowiedzieć się więcej na jego temat, aby nauczyć się odczuwać związane z nim wyjątkowe doznania.

Czym jest orgazm, w tym także wielokrotny orgazm?

Orgazm (szczytowanie) jest związany z bardzo silnym podnieceniem. Pozwala on rozładować napięcie seksualne, dostarczając wyjątkowej przyjemności. Trudno jest opisać słowami doznania, jakie wiążą się z orgazmem. U każdej kobiety i mężczyzny orgazm może mieć różną intensywność. Nie jest jedynie krótkim momentem kulminacyjnym intymnego zbliżenia, bo podczas orgazmu zachodzą w organizmie człowieka liczne zmiany.

Co najważniejsze – orgazm służy naszemu zdrowiu! Dowiodły tego różne badania, których wyniki, mogą dla wielu osób być zaskakujące. Zaledwie kilkusekundowy orgazm, jeżeli doświadczamy go regularnie, chroni przed chorobami serca, redukuje ryzyko rozwoju poważnych schorzeń narządów układu rozrodczego m.in. raka prostaty oraz zapalenia szyjki macicy, wzmacnia mięśnie Kegla, przeciwdziałając wysiłkowemu nietrzymaniu moczu oraz obniżeniu się narządów zlokalizowanych w miednicy mniejszej, a także poprawia naszą formę fizyczną. Co więcej, regularne doświadczanie orgazmów poprawia formę psychiczną, chroniąc przed depresją. Ma to związek z uwalnianiem hormonów szczęścia, które powodują, że przez chwilę czujemy się odurzeni oraz całkowicie oderwani od otaczającej nas rzeczywistości.

Mechanizm powstawania orgazmu

Orgazm pojawia się na skutek pobudzania zakończeń nerwowych, które znajdują się m.in. w macicy oraz gruczole krokowym i odbycie. Sam mechanizm powstawania orgazmu jest dość skomplikowany – zanim dojdzie do szczytowania, w ludzkim organizmie zachodzą liczne reakcje chemiczne. To właśnie ta „chemia” powoduje, że serce bije mocniej, zwiększa się ukrwienie całego ciała, zmysły się wyostrzają, a zakończenia nerwowe zaczynają z większą intensywnością odbierać różne bodźce.

Choć nie każdy orgazm musi chwilowo pozbawiać nas kontaktu z rzeczywistością, bo zdarza się, że orgazmy mają różną intensywność, a nawet bywają niemal niewyczuwalne, to zawsze w pozytywny sposób oddziałują na nasz organizm, sprzyjając odprężeniu, redukcji nagromadzonego w ciele napięcia, a także poprawie ogólnego zdrowia i samopoczucia.

Warto wiedzieć, że orgazm, choć związany jest ze stymulacją stref erogennych, tak naprawdę powstaje w mózgu, który stanowi centrum dowodzenia ludzkiego organizmu, odbierając i przetwarzając docierające do niego bodźce.

Doświadczanie orgazmów kaskadowych (wielokrotny orgazm) nie jest częste. Częściej orgazm kaskadowy występuje u kobiet. Co warto podkreślić, nie należy mylić go z orgazmami, których doświadczamy, odbywając kilka stosunków płciowych w krótkich odstępach czasu. O orgazmie kaskadowym można mówić, gdy więcej niż jeden orgazm odczuwany jest podczas jednego zbliżenia.

Rodzaje orgazmów

Orgazm orgazmowi nierówny. Do szczytowania może doprowadzić bezpośrednia stymulacja okolicy intymnej, penetracja pochwy i odbytu, a także m.in. stymulacja sutków. Nie każdy orgazm musi być przyjemny, bo zdarza się, że orgazm może także sprawiać ból. Wyróżniamy kilka rodzajów orgazmów. To m.in.

orgazm typowy,

orgazm łechtaczkowy,



orgazm pochwowy,

orgazm analny,

orgazm bolesny,

orgazm sutkowy,

orgazm nocny.

Kobiecy orgazm może być osiągany nie tylko pod wpływem stymulacji ścian pochwy, ale także łechtaczki, która jest nazywana kobiecym odpowiednikiem penisa. Wzwód łechtaczki, do którego dochodzi na skutek jej stymulacji, zapewnia bardziej intensywne, dłuższe orgazmy, a także pozwala wykorzystać pobudzenie, które utrzymuje się po zakończeniu stosunku, aby ponownie doświadczyć uczucia rozkoszy i przygotować się na kolejne doznania.

Nie zawsze potrzebna jest stymulacja stref erogennych, aby odczuć przyjemność, która związana jest z orgazmem, czego dowodem jest orgazm wyobrażeniowy. Dochodzi do niego na skutek pobudzenia psychicznego. Wielokrotny orgazm to najrzadziej odczuwany rodzaj orgazmu, jednak teoretycznie każda kobieta może go doświadczyć, o ile otworzy się na doznania, które związane są z seksem.

Co ważne, całkowity brak orgazmu nie powinien być powodem do rezygnacji z poszukiwania drogi do spełnienia. Zdarza się, że kobieta nie doświadcza żadnego z powyższych rodzajów orgazmów, co może być spowodowane działaniem różnych czynników, jednak brak orgazmu nie jest równoznaczny z brakiem przyjemności odczuwanej podczas intymnych zbliżeń.

Faktem jest, że brak szczytowania może powodować pewien niedosyt, jednak nie należy się zrażać, bo czasami wystarczy np. zmiana pozycji seksualnej, aby życie erotyczne zyskało na jakości. Najłatwiej jest osiągnąć orgazm łechtaczkowy, którego doświadcza większość kobiet, nawet jeżeli nie szczytują podczas stosunku pochwowego.

Jak osiągnąć orgazm kaskadowy (wielokrotny orgazm)?

Jak osiągnąć wielokrotny orgazm? Brak jest jednej, uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie. Każda kobieta może go doświadczyć, jednak sekret szczególnie intensywnych, następujących po sobie orgazmów, trzeba odkryć samodzielnie, testując różne sposoby osiągania seksualnej rozkoszy.

W przypadku części kobiet, które doświadczają orgazmów kaskadowych, kluczem do odczuwania wielu orgazmów w czasie jednego stosunku, jest mityczny punkt G, który można stymulować podczas głębokiej penetracji. Osiągnięcie orgazmu kaskadowego jest również możliwe dzięki jednoczesnej stymulacji ścian pochwy oraz łechtaczki, jednak nie należy zapominać, że liczy się nie tylko technika, ale także nasz stosunek do seksu.

Orgazm zaczyna się w głowie, dlatego szczególnie silnych orgazmów oraz orgazmów kaskadowych doświadczają przede wszystkim kobiety, które są otwarte na czerpanie płynącej z seksu przyjemności. Niektóre kobiety doświadczają orgazmów kaskadowych jedynie podczas seksu analnego, inne szczytują wielokrotnie podczas penetracji pochwy, a jeszcze inne osiągają wielokrotny orgazm jedynie podczas seksu oralnego. Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, co powoduje, że możliwe jest osiąganie orgazmu kaskadowego od czasu do czasu lub podczas każdego zbliżenia.

Kluczowe wydaje się samo nastawienie do seksu oraz chęć czerpania przyjemności z aktu seksualnego, a także testowania nowych pozycji i spełniania erotycznych fantazji. „Blokada” związana z normami obyczajowymi, głęboko zakorzenionym przekonaniem, że seks jest zły oraz postrzeganiem intymnych zbliżeń w kategorii obowiązku, mogą spowodować, że przyjemność seksu będzie minimalna i kobieta nigdy nie doświadczy szczytowania.

Faktem jest, że większość kobiet, nawet tych otwartych na nowe doznania i czerpiących z seksu maksimum przyjemności, rzadko doświadcza orgazmów kaskadowych, choć odczuwają bardzo silne podniecenie.

Ważne, aby dobrze poznać swoje ciało i nauczyć się właściwie komunikować z partnerem. Brak skrępowania, komunikacja w związku, a także znajomość własnego ciała to podstawa, jeżeli chcemy próbować osiągnąć absolutny szczyt przyjemności, jakim jest orgazm kaskadowy.

Podsumowanie

Choć typowe orgazmy na krótką chwilę przenoszą nas w inny wymiar, to orgazm kaskadowy jest prawdziwym szczytem seksualnej przyjemności. Orgazm kaskadowy to kilka następujących po sobie orgazmów w czasie jednego stosunku. Ma on nie tylko aspekt cielesny, ale także emocjonalny. Osiągnięcie orgazmu wielokrotnego częściej dotyczy kobiet, które dobrze znają swoje ciało, wiedzą, czego oczekują po intymnej relacji i potrafią dążyć do osiągnięcia maksimum przyjemności.

Kobiety są fizycznie przygotowane do przeżywania wielokrotnych orgazmów, co warto wykorzystać, eksperymentując i odkrywając różne sposoby stymulacji stref erogennych. Najważniejszą kwestią jest odpowiednie podejście do seksu. Seksuolodzy podpowiadają, że najlepszym sposobem na przeżywanie orgazmów wielokrotnych jest seks oralny, który pozwala na intensywną stymulację łechtaczki, a także głęboka penetracja, ukierunkowana na stymulację punktu G.

