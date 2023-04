Orgazm sutkowy, czyli jak osiągnąć przyjemność pieszcząc piersi kobiety?

Na temat orgazmu funkcjonuje wiele mitów. Część z nich związana jest z brakiem fundamentalnej wiedzy na temat funkcjonowania ludzkiego organizmu. Temat kobiecego orgazmu poruszany jest od dawna. Tajniki orgazmu próbowali poznać m.in. Hipokrates i Arystoteles. Już w czasach starożytnych kobiecy orgazm uważany był za podstawę udanego współżycia. Nie ma się czemu dziwić, bo satysfakcja odczuwana podczas intymnych zbliżeń, jest bardzo ważna dla relacji w związku.

Przez kolejne wieki badano, analizowano i poszukiwano odpowiedzi na pytania dotyczące kobiecego orgazmu. Co z tego wynikło? Niewiele, bo stanowisko badaczy często było związane z wyznawanymi poglądami. Jedni twierdzili, że orgazm pomaga w zapłodnieniu, inni, że nie ma większego wpływu na zadowolenie z seksu i jest do niczego niepotrzebny, a jeszcze inni, że orgazm ma sprawiać, że kobieta będzie chętniej „oddawała się” swojemu mężczyźnie.

Nadal trwają badania nad kobiecym orgazmem. Specjaliści skupiają się jednak na genetycznej podatności do przeżywania orgazmów oraz związku pomiędzy zdolnością do szczytowania a kondycją psychiczną i stężeniem niektórych hormonów. Warto dowiedzieć się więcej na temat rodzajów orgazmu oraz sposobów ich osiągania, bo nie zawsze wyjątkowo silne doznania związane są z „książkowym” aktem seksualnym.

Czym jest orgazm?

Orgazm to przyjemność odczuwana podczas stymulacji stref intymnych. Można go osiągnąć w trakcie stosunku seksualnego lub masturbacji. Niekiedy staje się on przekleństwem – na skutek różnych zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu i dysfunkcji seksualnych, rozwijają się schorzenia, których objawem jest przeżywanie nawet kilkudziesięciu orgazmów dziennie. Z drugiej strony – brak orgazmu bywa uważany za porażkę, wpływając na kobiecą samoocenę oraz sprawiając, że udaje ona przed swoim partnerem szczytowanie, aby nie urazić jego uczuć i męskiej dumy.

Zgodnie z definicją – orgazm pojawia się w momencie osiągnięcia szczytu seksualnej przyjemności – dlatego nazywany jest również szczytowaniem. Jest sposobem na uwolnienie seksualnego napięcia. Podczas kobiecego orgazmu, który związany jest z penetracją, mężczyzna może wyczuć rytmiczne skurcze pochwy.

Orgazm może wywołać nie tylko stosunek seksualny lub stymulacja stref intymnych, ale także pobudzanie innych, silnie unerwionych części ciała, czego potwierdzeniem jest m.in. orgazm sutkowy. Co więcej, szczytować można bez pobudzania stref erogennych – niekiedy samo myślenie o seksie może prowadzić do wystąpienia orgazmu.

W przeciwieństwie do mężczyzn, którzy łatwiej osiągają szczyt seksualnej przyjemności, kobiety często latami dążą do osiągnięcia orgazmu. Jest to związane z nieco innym podejściem do seksu, który dla kobiet nie jest jedynie sposobem na zaspokojenie potrzeb seksualnych, ale także ma związek z oddziaływaniem innych czynników, które warunkują kobiecą satysfakcję seksualną.

Orgazm pochwowy i orgazm łechtaczkowy

Narządem, który odgrywa istotną rolę w odczuwaniu seksualnej przyjemności, jest łechtaczka. Od lat trwa spór dotyczący tego, czy kobieta odczuwa orgazm pochwowy i orgazm łechtaczkowy. Seksuolodzy nie są zgodni, czy zasadny jest podział orgazmów na doznania związane ze stymulacją wnętrza pochwy i jedynie łechtaczki.

Coraz częściej pojawiają się zdania, że orgazm pochwowy i orgazm łechtaczkowy to jeden rodzaj orgazmu, który może zostać osiągnięty na różne sposoby. Niektóre kobiety mają problem z osiąganiem orgazmu pochwowego, czyli orgazmu, który związany jest z penetracją wnętrza pochwy, ale szybko osiągają szczyt rozkoszy podczas stymulacji łechtaczki.

Warto jednak pamiętać, że orgazm można osiągnąć podczas stymulacji różnych stref na ciele, w których znajduje się wiele zakończeń nerwowych.

Czym jest orgazm sutkowy?

Orgazm sutkowy nie jest jedynie wymysłem. Jest reakcją organizmu kobiety na pobudzanie znajdujących się w okolicy sutków zakończeń nerwowych.

Orgazm sutkowy: Czy można doprowadzić kobietę do orgazmu, pieszcząc jej piersi?

Jak najbardziej, orgazm sutkowy istnieje i można go osiągnąć, jednak nie każda kobieta go doświadcza. Wiele zależy od typu pieszczoty piersi. Niestety, dla wielu mężczyzn umiejętna stymulacja piersi ogranicza się do ugniatania lub ściskania biustu. Nie tędy droga! Co więcej, niektóre kobiety mają bardzo wrażliwe piersi i delikatna stymulacja sutków, a nawet całowanie biustu, mogą wywoływać nieprzyjemne doznania.

Jak osiągnąć orgazm sutkowy?

Aby kobieta przeżyła orgazm sutkowy, niezbędna jest współpraca pomiędzy samą zainteresowaną poznaniem nowego wymiaru seksualnej przyjemności oraz jej partnerem.

Co zrobić, aby zwiększyć szansę na osiągnięcie orgazmu sutkowego? Po pierwsze i najważniejsze – naucz partnera delikatności, otwórz się na nowe doznania, fantazjuj i nie wstydź się głośno mówić o potrzebach. Duży wpływ na zdolność do osiągania orgazmu sutkowego ma indywidualna wrażliwość piersi, a także intensywność pieszczot.

Orgazm sutkowy w trakcie karmienia piersią? To możliwe!

Niektóre kobiety po raz pierwszy przeżywają orgazm sutkowy podczas karmienia piersią, co jest dla nich ogromnym zaskoczeniem i wiąże się z odczuwaniem negatywnych emocji. Orgazm przy karmieniu piersią nie świadczy o tym, że z kobietą jest „coś nie tak”.

W okresie laktacji zwiększa się wrażliwość sutków, a także mamy do czynienia z burzą hormonalną, która ułatwia osiąganie orgazmu i sprawia, że największe prawdopodobieństwo doprowadzenia kobiety do orgazmu sutkowego dotyczy właśnie matek karmiących.

Orgazm sutkowy a skuteczne wsparcie w trakcie pieszczot piersi kobiety

Każda kobieta wie, co sprawia jej największą przyjemność. Nie zawsze jest to delikatne pieszczenie sutków wewnętrzną częścią dłoni lub językiem jest skutecznym sposobem na osiągnięcie orgazmu sutkowego. U niektórych kobiet wyzwalają go inne pieszczoty np. szczypanie lub ssanie sutków. Warto próbować różnych technik stymulacji zakończeń nerwowych oraz pamiętać, że podczas pieszczot za pomocą dłoni niezastąpione okazują się lubrykanty.

