Kapturek antykoncepcyjny – jak działa prezerwatywa dla kobiet?

Kapturek antykoncepcyjny to mechaniczna metoda antykoncepcji, która nazywana jest również diafragmą. Polega na założeniu do pochwy zewnętrznego produktu wykonanego z lateksu lub gumy lateksowej, który blokuje zapłodnienie. Działa on podobnie jak spirala i uniemożliwia plemnikom przeniknięcie w głąb pochwy.

Czym jest kapturek antykoncepcyjny?

Kapturek dopochwowy ma kształt półkuli. Jest wykonany z silikonu lub lateksu, dzięki czemu zachowuje elastyczność i umożliwia komfortowe współżycie. W czasie zbliżenia jest zupełnie niewyczuwalny. Materiał okala specjalny pierścień, który wzmacnia cienką membranę, co zapewnia skuteczną antykoncepcję.

Jak to działa?

Aby kapturek skutecznie chronił przed ciążą, musi być odpowiednio dopasowany. Rozmiar produktu powinien dobrać ginekolog tak, by nie powstawała żadna szczelina, przez którą mogą się przedostać plemniki. To warunkuje o skuteczności kapturka.

Pomimo odpowiedniego rozmiaru ginekolodzy zalecają stosowanie środków plemnikobójczych. Żele plemnikobójcze zmieniają środowisko w pochwie na takie, które utrudnia zapłodnienie. Same w sobie odznaczają się dość niską skutecznością (wskaźnik Pearla wynosi od 6 do 26), ale w połączeniu z kapturkiem dopochwowym stanowią dobre zabezpieczenie przed ciążą.

Czy kapturek jest skuteczny?

Kapturek dopochwowy może chronić przed ciążą nawet w 94 procentach. Wskaźnik Pearla wynosi 6-16, dlatego zaleca się go stosować razem z żelem plemnikobójczym.

Zabezpieczenie przed chorobami

Jako wadę kapturka wymienia się brak ochrony przed chorobami przenoszonymi drogą płciową. Co prawda, zmniejsza ryzyko zapalenia narządów miednicy mniejszej, ale nie chroni przed wirusem HIV ani przed chorobami wenerycznymi, takimi jak chlamydia, rzeżączka czy rzęsistek pochwowy.

Zalety

Do zalet tej metody antykoncepcji należą:

wysoka skuteczność

duża wytrzymałość

działanie antyalergiczne

wielorazowość (wystarczy dbać o higienę, by kapturek posłużył przez długi czas)

brak wpływu na jakość pożycia seksualnego

Wady

Wśród wad kapturka dopochwowego wymienia się:

konieczność wyjmowania go po każdym stosunku

trudności z aplikacją

trudności z doborem rozmiaru

brak zabezpieczenia przed chorobami przenoszonymi drogą płciową

obniżoną skuteczność działania w czasie infekcji intymnej

Czym się różni od kapturka naszyjkowego?

Kapturek dopochwowy różni się od kapturka naszyjkowego. Umieszcza się go w innym miejscu w pochwie, powinien być założony koło spojenia łonowego. Oprócz tego oba te kapturki różnią się między sobą rozmiarami.

Jak go założyć?

Kapturek dopochwowy najlepiej jest założyć u ginekologa. Specjalista oceni, jaki rozmiar jest najlepszy i poinstruuje, jak korzystać z tej metody antykoncepcji. Jest to metoda, która działa bardzo długo (jeden kapturek można stosować przez długi czas, nawet wynoszący ponad rok), dlatego lepiej zgłosić się do ginekologa niż później mieć wątpliwości, czy kapturek działa prawidłowo.

Po wskazówkach od lekarza można również spróbować założyć go samemu. Najlepiej to zrobić na spokojnie i poćwiczyć w domu. Później kapturek aplikujemy do pochwy przed stosunkiem i zostawiamy do kilku godzin po stosunku. Następnie należy go wyjąć i umyć w ciepłej wodzie. Przed każdym zbliżeniem trzeba zaaplikować środek plemnikobójczy.

Kto nie powinien stosować metody?

Kapturek dopochwowy należy skonsultować z ginekologiem, ponieważ nie każdy może go stosować. Skuteczność tej metody może być niższa w przypadku kobiet, które są po operacji szyjki macicy. Oprócz tego zmniejsza się ona po kolejnych porodach.

