Infekcje intymne – jak sobie z nimi radzić?

Częste wizyty na basenie i noszenie ciasnej, nieprzewiewnej bielizny oraz odzieży ze sztucznych włókien to nie jedyne przyczyny infekcji intymnych. Ten kobiecy problem może być powodowany także innymi czynnikami, których często nie bierzemy pod uwagę, szukając „winowajcy” nawracających upławów, świądu oraz pieczenia sromu. Jak uchronić się przed infekcjami intymnymi i na co zwrócić szczególną uwagę?

Infekcje intymne u kobiet - na początek trochę statystyki

Infekcje intymne u kobiet zdarzają się często. Jak wynika z danych, nawet 50 procent kobiet będzie w ciągu swojego życia zmagać się przynajmniej dwa razy z infekcją dróg rodnych. Wynika to głównie z budowy anatomicznej dróg rodnych – u kobiet dość łatwo przenieść bakterie chorobotwórcze z odbytu do pochwy. Do powstawania infekcji intymnych przyczyniają się również inne czynniki, m.in. niewłaściwa higiena miejsc intymnych, częsta zmiana partnerów seksualnych. Nawet 8 procent kobiet może cierpieć na nawracające infekcje intymne, zatem problemu nie można lekceważyć.

Aby nie dopuścić do infekcji intymnych należy zadbać o prawidłowe pH pochwy. Środowisko o zasadowym odczynie ph może sprzyjać namnażaniu się bakterii i grzybów i zmieniać stan flory bakteryjnej pochwy. Można to zrobić zarówno poprzez właściwą higienę intymną, jak i przez przyjmowanie probiotyków lub pałeczek kwasu mlekowego.

Objawy infekcji intymnych

Objawy infekcji intymnej u kobiet są następujące:

świąd

pieczenie pochwy

zaczerwienienie miejsc intymnych

problemy przy oddawaniu moczu

wydzielina z pochwy

upławy



ból okolic intymnych

Upławy, świąd i pieczenie podczas oddawania moczu to typowe objawy infekcji intymnej. Śluzówka pochwy jest bardzo wrażliwa na uszkodzenia oraz łatwo ulega przesuszeniu w wyniku stosowania nieprawidłowo dobranych kosmetyków do higieny intymnej, więc jest szczególnie podatna na różnego rodzaju zakażenia.

U niektórych kobiet może wystąpić również zaczerwienienie warg sromowych lub uczucie spierzchnięcia.

Infekcje intymne - rodzaje

Wyróżniamy dwa główne rodzaje infekcji intymnych u kobiet, czyli zakażenia o podłożu bakteryjnym oraz grzybiczym; może się też zdarzyć, że nieprzyjemne objawy powoduje zakażenie mieszane, czyli o podłożu bakteryjnym i grzybiczym.

Niezależnie od przyczyny infekcje intymne zawsze wymagają leczenia. Początkowo może być to leczenie za pomocą dostępnych bez recepty środków o działaniu przywracającym naturalne, kwaśne pH pochwy, jednak wizyta u ginekologa w celu określenia podłoża zakażenia i jego przyczyny jest nieunikniona.

Nieleczone infekcje intymne mogą spowodować poważne problemy zdrowotne i doprowadzić m.in. do infekcji pęcherza oraz nerek. Ważne: ustąpienie objawów po zastosowaniu np. tabletek dopochwowych bez recepty nie musi oznaczać wyleczenia infekcji.

Objawy infekcji bakteryjnych

Infekcje intymne o podłożu bakteryjnym (które wywołuje np. chlamydia trachomatis) zazwyczaj wyglądają inaczej jak te o podłożu grzybiczym. Z pochwy zaczyna wydobywać się wydzielina, która ma szare zabarwienie lub grudkowaty wygląd. Może towarzyszyć jej rybi zapach, który jest efektem zakażenia bakteryjnego. Oprócz tego pojawia się suchość pochwy, zaczerwienienie sromu, pieczenie miejsc intymnych. Namnażające się bakterie beztlenowe prowadzą do zmian we florze bakteryjnej pochwy i zmieniają pH na wyższe niż 4,5.

Infekcja bakteryjna może pojawić się na skutek stosunku płciowego, ale też zakażenia, do którego dojdzie np. na basenie. Aby ją wyleczyć, należy sięgnąć po antybiotyki, głównie klindamycynę. Lek ten stosuje się dopochwowo, może nasilać upławy, ale dobrze zwalcza bakterie. Po zakończeniu antybiotykoterapii warto poprawić pH pochwy i sięgnąć po preparaty zawierające kwas mlekowy. Pomaga on odbudować środowisko w pochwie.

Objawy infekcji grzybiczej

Infekcja grzybicza (np. candida albicans) objawia się uporczywym świądem okolic intymnych. Oprócz tego występuje zmiana wyglądu wydzieliny, która jest biała lub żółta i ma konsystencję twarogu. Może pojawić się również nieprzyjemny zapach, uczucie pieczenia okolic intymnych podczas oddawania moczu.

Aby zwalczyć infekcję, należy sięgnąć po leki o działaniu przeciwgrzybiczym. Oprócz tego konieczne jest sięgnięcie po pałeczki kwasu mlekowego, pozwalające przywrócić fizjologiczną florę bakteryjną. Warto zadbać również o układ odpornościowy, ponieważ nawracające infekcje intymne o podłożu grzybiczym może wywoływać nieprawidłowa dieta. Spożywanie produktów bogatych w cukier może przyczyniać się do występowania infekcji. Warto zmienić nawyki żywieniowe, sięgnąć po kiszonki i naturalne probiotyki, które zadbają o równowagę we florze bakteryjnej pochwy i jelit.

Infekcje intymne – przyczyny

Na rozwój infekcji intymnych mają wpływ zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Jedną z częstych przyczyn pojawiania się upławów, świądu oraz pieczenia jest nieprawidłowa higiena intymna kobiet. Kluczowe znaczenie dla zdrowia okolicy intymnej ma nie tylko stosowanie odpowiednich kosmetyków myjących, ale także prawidłowy sposób podmywania się. U wielu kobiet infekcje intymne związane są też z przewlekłym stanem zapalnym, który powodują odczyny alergiczne.

Mogą być one wywołane stosowaniem niektórych środków piorących i zmiękczających tkaniny, a także stosowaniem zapachowego papieru toaletowego i wkładek higienicznych. Bardzo ważny jest też ogólny stan zdrowia, który wpływa zarówno na zdrowie śluzówki pochwy, jak i funkcjonowanie układu immunologicznego. W zdecydowanej większości przypadków infekcja intymna jest skutkiem działania kilku czynników np. nieodpowiednio skomponowanej diety, osłabienia organizmu i zaburzenia naturalnej flory bakteryjnej pochwy.

Co sprzyja infekcjom intymnym? 4 czynniki, o których często zapominamy

1. Nieprawidłowo skomponowana dieta

Stosowana dieta ma ogromny wpływ na zdrowie intymne. Jest niezwykle ważna nie tylko dla zachowania płodności i prawidłowych funkcji seksualnych, ale także pozwala skutecznie przeciwdziałać rozwojowi infekcji intymnych o podłożu grzybiczym. Grzybica pochwy jest bardzo często powiązana ze sposobem odżywiania i dotyka w szczególności kobiety, których codzienny jadłospis opiera się na produktach wysoko przetworzonych oraz bogatych w cukry proste.

O zdrowym odżywianiu musimy pamiętać nie tylko, gdy chcemy cieszyć się idealną sylwetką, ale także dobrym zdrowiem, które zależy od tego, co kładziemy na talerzu. W przypadku nawracających infekcji intymnych zmiana diety jest koniecznością i powinna ona uwzględniać całkowitą rezygnację m.in. z fast-foodów i innej żywności wysoko przetworzonej, napojów gazowanych, białej mąki, słodyczy i innych źródeł węglowodanów prostych oraz serów żółtych i serów pleśniowych.

2. Stosowanie nieodpowiednio dobranych kosmetyków do higieny intymnej

Okolice intymne należy myć jedynie wolnymi od chemicznych dodatków kosmetykami o odpowiednim pH. Zwykłe mydło lub żel pod prysznic nie są dobrym wyborem, a ich stosowanie może doprowadzić do rozwoju infekcji intymnej o podłożu grzybiczym oraz powodować odczyny alergiczne.

3. Nieprawidłowy sposób podmywania się

Już małe dziewczynki należy uczyć, aby podmywały się zawsze w kierunku od cewki moczowej do odbytu. Zapominając o tej zasadzie, przenosimy szkodliwe bakterie i inne drobnoustroje z okolicy odbytu i ułatwiamy ich wnikanie do wnętrza pochwy oraz pęcherza i nerek. Skutkiem nieprawidłowego podmywania się może być bakteryjne zapalenie pochwy, grzybica pochwy oraz zapalenie pęcherza, które bardzo często powoduje bakteria E.coli.

4. Przenoszenie drobnoustrojów z innych partii ciała

Kolejnym czynnikiem, który sprzyja infekcjom intymnym, jest korzystanie z tego samego ręcznika do wycierania ciała i okolicy intymnej. Za pomocą ręcznika możemy przenieść bakterie i grzyby np. ze stóp i doprowadzić do zakażenia pochwy. Warto pamiętać o tym, aby nigdy nie kłaść ręcznika, którym wycieramy ciało np. na podłodze basenowej szatni i łazienki w hotelu; powinniśmy też używać osobnego ręcznika do osuszania okolic intymnych. Kobiety, którym szczególnie często przytrafiają się infekcje pochwy, powinny osuszać okolice intymne jednorazowymi ręcznikami papierowymi. Siedliskiem niebezpiecznych drobnoustrojów są też stosowane do mycia ciała gąbki kąpielowe, z których lepiej zrezygnować w trosce o zdrowie skóry.

Probiotyki na infekcje intymne

Profilaktyka infekcji intymnych polega głównie na przyjmowaniu probiotyków. Pomagają one utrzymać równowagę w mikroflorze bakteryjnej, a także kwaśny odczyn pH pochwy. W kwaśnym środowisku drobnoustroje nie mogą się namnażać.

W probiotykach głównie znajdują się bakterie z gatunku Lactobacillus, które nawilżają śluzówkę pochwy i zapewniają utrzymanie kwaśnego pH.

Jeśli infekcje intymne mają charakter nawracający, dobrze jest też pomyśleć o przyjmowaniu probiotyków doustnych. Mogą one wspomóc równowagę w mikroflorze jelitowej, w której produkowanych jest niemal 80 procent komórek odpornościowych całego organizmu. Dodatkowo wzmacniają one błony śluzowe i zapobiegają infekcjom.

Kuracja bez seksu

Warto też pamiętać, że infekcja intymna wymusza konieczność powstrzymania się od stosunków seksualnych. Tylko w ten sposób można przywrócić pochwie właściwe pH i wyleczyć drobnoustroje. Stosowanie leków przeciwwirusowych lub przeciwgrzybiczych jest wskazaniem do zaniehania kontaktów seksualnych przynajmniej na czas leczenia infekcji.

Nawracające infekcje intymne – jak zapobiegać zakażeniom?

Aby zapomnieć o nawracających infekcjach, warto jest zmienić tryb życia. Należy stosować płyny do higieny intymnej, które działają w sposób łagodny i delikatny. Oprócz tego konieczne jest noszenie zawsze swojego ręcznika na basen czy na siłownię, dbanie o higienę po stosunku seksualnym. Dobrze jest także zmienić dietę, wykluczyć z niej przetworzone produkty, a sięgać po warzywa i owoce, a także kiszonki, wspierające prawidłowe funkcjonowanie mikroflory bakteryjnej.

Jeśli infekcje nawracają, dobrze jest także stosować produkty zawierające pałeczki kwasu mlekowego, które pomagają przywrócić właściwe pH w pochwie i zapobiec namnażaniu się drobnoustrojów. Występują one głównie w postaci dopochwowej.

Leki na infekcje intymne bez recepty

W aptekach znajdziemy wiele preparatów na infekcje intymne, które można kupić bez recepty. Są to zarówno globulki dopochwowe, jak i kremy czy żele intymne. Można po nie sięgnąć w przypadku pojawienia się uczucie pieczenia okolic intymnych, świądu czy wydzieliny o nietypowym zapachu. Jeśli objawy się nasilają, należy jednak skorzystać z konsultacji u ginekologa.

Infekcje intymne - diagnoza lekarza

Z problemem infekcji intymnych należy zwrócić się do ginekologa. Lekarz może wykonać rozmaz mikrobiologiczny pochwy, który określi rodzaj zakażenia (bakteryjne czy grzybicze) i dobierze takie leki, które wspomogą leczenie infekcji intymnej.

Leki przyjmuje się zazwyczaj od 7 do 10 dni. W tym czasie należy dbać o dietę, stosować probiotyki, a także powstrzymać się od kontaktów seksualnych.

Infekcje intymne a powikłania

Diagnostyka infekcji intymnych jest ważna, ponieważ może doprowadzić do zmian w obrębie narządów płciowych. Infekcje grzybicze mogą doprowadzić do rozwoju kandydozy sromu i pochwy, a w skrajnych przypadkach nawet sepsy. Mogą również utrudniać zajście w ciąży i wpływać na cykl miesięczny. W przypadku zajścia w ciążę infekcja jest w stanie doprowadzić do poronienia.

