Największy ośrodek zdrowia w Nowym Jorku zwolnił 1,4 tys. medyków – wszystkich niezaszczepionych na COVID-19

Zatrudniający ponad 76 tys. medyków Northwell Health, który uznawany jest za największy zakład opieki zdrowotnej w całym stanie Nowy Jork, ogłosił, że w związku z wejściem w życie nowych restrykcji dotyczących szczepień przeciw SARS-CoV-2 dla osób zatrudnionych w służbie zdrowia, na angaż mogą liczyć tylko pracownicy, którzy są w pełni zaszczepieni. Pracę straciło przez to 1,4 tys. medyków, którzy nie przyjęli ani jednej dawki szczepionki na COVID-19.

Zwolnienie z pracy za brak szczepień przeciwko COVID-19 grozi nawet służbie zdrowia

Osoby, które straciły pracę przez to, że nie były zaszczepione stanowią mniej niż 1 proc. wszystkich zatrudnionych w Northwell Health. W stanie Nowy Jork dotąd w pełni zaszczepiło się 87 proc. medyków, a 92 proc. pracowników szpitali lub domów opieki przyjęło chociaż jedną dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi.

„Z dumą możemy ogłosić, że nasz personel medyczny – najliczebniejszy w stanie Nowy Jork – jest w 100 procentach zaszczepiony przeciwko COVID-19” – poinformowali przedstawiciele Norhwell Hill.

Choć w takich okolicznościach jak pandemia utrata każdego pracownika jest dotkliwa, to zdaniem władz tego ośrodka takie radykalne rozwiązanie jest konieczne ze względów bezpieczeństwa.

„Jesteśmy to winni zarówno naszemu personelowi, jak i pacjentom oraz całemu społeczeństwu” – zapewnia Norhwell Hill.

Polskie szpitale tylko dla zaszczepionych na COVID-19?

„To oczywiście pomysł abstrakcyjny, bo nie może być tak, że osobie, która potrzebuje pomocy, się jej odmawia” – potwierdził minister zdrowia Adam Niedzielski.

Choć niedawno w polskich szpitalach wprowadzono nowe zasady odwiedzin, to nadal mają do nich wstęp osoby, które nie zaszczepiły się przeciwko SARS-CoV-2.

Zdecydowana większość polskich medyków jest w pełni zaszczepiona, a na oddziałach covidowych pomocy udziela się niemal wyłącznie tym, którzy w przeciwieństwie do nich nie zdecydowali się na przyjęcie szczepionki przeciw COVID-19. Ministerstwo Zdrowia nie planuje jednak, by do placówek wpuszczano tylko tych, którzy są zaszczepieni.

„Rozumiem taki pomysł, który jest formułowany z perspektywy eksperckiej i na pewno on, w zdecydowanym stopniu, zabezpieczyłby funkcjonowanie szpitali, chociażby w trybach zabiegowych. Ale z drugiej strony jest to oczywiście pomysł abstrakcyjny, bo nie może być tak, że osobie, która potrzebuje pomocy, się jej odmawia” – powiedział w RMF FM Adam Niedzielski. Minister dodał też, że dotyczy to również zabiegów planowych.

