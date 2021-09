COVID-19 czy grypa lub przeziębienie? 5 sposobów na odróżnienie pierwszych objawów infekcji

Jesienią i zimą zdecydowanie częściej niż w pozostałych porach roku jesteśmy narażeni na zachorowanie na różnego typu infekcje, co w obliczu czwartej fali pandemii i pojawienia się jeszcze groźniejszych niż do tej pory mutacji koronawirusa może być sporym wyzwaniem zarówno dla lekarzy „na pierwszej linii frontu”, jak i całego systemu opieki zdrowotnej (już wiemy, że wariant Delta może grozić np. utratą wzroku lub pojawieniem się „czarnego grzyba” atakującego naszą skórę).

COVID-19 a przeziębienie lub grypa. Jak je odróżnić na początkowym etapie?

COVID-19 zupełnie zmienił podejście do tego, w jaki sposób zwracamy uwagę na nasze zdrowie. Choć mnóstwo osób przekonało się, jak ważne jest zachowanie podstawowych zasad higieny, częste mycie i regularne dezynfekowanie rąk, noszenie wysokiej jakości maseczek i zachowywanie dystansu społecznego – a zwłaszcza szczepienia ochronne, to nadal wielu ludziom nie jest łatwo odróżnić na początkowym etapie typowe infekcje zdarzające się w okresie chłodu od zakażenia SARS-CoV-2.

Mimo że każdego dnia dowiadujemy się coraz więcej na temat nowych wariantów koronawirusa i tego, jak bardzo są niebezpieczne, to dotąd lekarzom i naukowcom z całego świata udało się już zaobserwować kilka istotnych różnic pomiędzy COVID-19 a innymi chorobami i infekcjami często występującymi w sezonie grypowym.

Na początkowym etapie wiele infekcji może mieć bardzo podobny przebieg i objawiać się niemal takimi samymi symptomami jak przy SARS-CoV-2 (m.in. gorączką lub podwyższoną temperaturą, bólem głowy, mięśni, osłabieniem całego ciała, silnym zmęczeniem, zapaleniem spojówek, nudnościami lub biegunkami, a także mniej lub bardziej intensywnymi wysypkami skórnymi). Dopiero w kolejnych stadiach COVID-19 może mieć gwałtowny przebieg, utrudnić oddychanie i bardzo szybko doprowadzić wprost do zgonu.

Bez testu na COVID-19 nie można mieć 100-procentowej pewności, czy zakaziliśmy się koronawirusem (czasem nawet takie badania trzeba kilkukrotnie powtarzać, by wynik był za każdym razem taki sam). Warto jednak zwrócić uwagę na kilka istotnych szczegółów, które mogą skłonić nas do przeprowadzenia szczegółowych badań.

Jak odróżnić zakażenie koronawirusem od innych infekcji?

Utrata węchu i smaku



Jednym z kluczowych symptomów odróżniających COVID-19 od innych chorób może być ansomia (czyli utrata zmysłu powonienia) lub ageuzja (utrata smaku). Według naukowców z Norwich Medical School na Uniwersytecie Wschodniej Anglii, którzy przeprowadzili badania na 30 pacjentach po to, by wykazać różnice pomiędzy popularnymi jesiennymi infekcjami a COVID-19, w przypadku przeziębienia lub grypy problemem najczęściej jest zatkany nos i infekcje górnych dróg oddechowych, ale nadal można odczuwać smaki i zapachy – zakażenie koronawirusem może zaś w niektórych przypadkach całkowicie blokować zdolność do tego, by nasze zmysły działały prawidłowo.



Warto jednak zdawać sobie sprawę, że można być zakażonym koronawirusem nawet wtedy, jeśli nie mamy żadnych objawów, a zarówno nasze powonienie, jak i zmysł smaku funkcjonują tak, jak wcześniej.



Katar



Według naukowców z King's College London, którzy analizowali objawy zgłaszane przez pacjentów zarejestrowanych za pomocą specjalnych aplikacji, w 2021 roku większość z ponad 20 symptomów wskazujących na COVID-19 wykazywała podobieństwo do zwykłego przeziębienia, ale podczas trzeciej fali nieżyt nosa częściej wskazywał na zakażenie koronawirusem niż podczas dwóch poprzednich etapów pandemii. Wiele osób myliło też ten objaw z alergią – w takich przypadkach warto wykonać testy diagnostyczne sprawdzające obecność SARS-CoV-2.



Rodzaj kaszlu



Kaszel z ropną wydzieliną może wskazywać na zwykłe przeziębienie. W przypadku zakażenia koronawirusem częściej zaś rozwijają się typowe objawy grypopodobne. Jeśli pojawiają się u nas objawy zapalenia zatok – np. uczucie ciężkości w głowie i wodnisty śluz – to możemy mieć zarówno grypę, jak i COVID-19. W takich sytuacjach diagnozę mogą ułatwić testy na obecność SARS-CoV-2.



Okres inkubacji



Jeśli zarazimy się grypą, to pierwsze objawy mogą wystąpić nieco szybciej od momentu infekcji w porównaniu do zakażenia koronawirusem.

Zakłada się, że objawy grypy mogą pojawić się do 4 dni od infekcji, a przy COVID-19 okres ten w niektórych przypadkach może być trochę dłuższy – zwykle wynosi około 5 dni, ale może zdarzyć się, że symptomy wystąpią po dwóch dniach lub nawet... dwóch tygodniach od zakażenia.



Wiek pacjenta



Przyjmuje się, że dzieci rzadziej chorują na COVID-19 niż dorośli lub osoby cierpiące na przewlekłe choroby. Coraz częściej na całym świecie dochodzi jednak do powikłań po zakażeniu koronawirusem u najmłodszych pacjentów (z którego ich rodzice mogli nawet nie zdawać sobie sprawy) i rozwoju tzw. pediatrycznego zespołu pocovidowego zwanego PIMS (przypominającego symptomy rzadkiej choroby Kawasakiego i powodującego wiele nieswoistych objawów, m.in. tzw. covidowe palce, w przypadku których dochodzi do wysypek skórnych na palcach dłoni i stóp.Czytaj też:

