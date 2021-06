Czy szczepionki na COVID-19 to eksperyment medyczny? Lekarz wyjaśnia

Antyszczepionkowcy grożą mu śmiercią, pod drzwiami jego gabinetu złożono żałobny wieniec, a po jednej z demonstracji przeciwników dobrowolnych szczepień musiał złożyć zawiadomienie do prokuratury. Prof. Miłosz Parczewski ze szczecińskiej Kliniki Chorób Zakaźnych – jeden z członków Rady Medycznej ds. walki z COVID-19 – od początku pandemii walczy z fałszywymi informacjami na temat koronawirusa i rozwiewa mity, w jakie wierzą osoby negujące istnienie SARS-CoV-2 i fakty na temat zakażeń lub liczby zgonów.

Prof. Parczewski ostro szczepieniach

Po tym, jak na antenie Radia ZET powiedział, że osobom, które nie chcą się szczepić, "nie można dać szansy na to, by mogły zakażać innych" i zaproponował wprowadzenie godziny policyjnej i zakazu przemieszczania się pomiędzy województwami dla niezaszczepionych, wśród internautów wybuchła burza. Pod kliniką, w której przyjmuje, zaczęto zapalać znicze, a pod jego adresem zaczęły padać karalne porównania do takich hitlerowskich zbrodniarzy jak doktor Mengele.

Prof. Parczewski odmówił nam komentarza w tej sprawie, ale wiadomo, że podjął już stosowne kroki prawne przeciwko osobom naruszającym jego dobra osobiste. Lekarz nie ustaje w boju o prawdę i nadal stara się tłumaczyć, na czym polegają wszystkie nieprawdziwe dane na temat szczepionek.

Jednym z popularnych przekonań dotyczących kwestii szczepień przeciwko COVID-19 jest to, że są one tylko eksperymentem medycznym. Niedawno ekspert ds. walki z koronawirusem nagrał specjalną wypowiedź, w której dokładnie wyjaśnia, na czym polega nieprawdziwość tego twierdzenia.

NIE, szczepionki przeciwko COVID-19 NIE są eksperymentem medycznym

twitter

– Szczepionki są produktem medycznym, który został przebadany w ramach randomizowanych badań klinicznych z grupą kontrolną i z placebo – tak jak się bada wszystkie preparaty i leki. Po takich badaniach rejestruje się dany produkt i posiada on tzw. charakterystykę produktu leczniczego, czyli są opisane działania, skuteczność i działania niepożądane – tłumaczy specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych.

Prof. Miłosz Parczewski o szczepionce przeciwko COVID-19:

„ Jest to w tej chwili taki lek jak każdy inny. Oczywiście szczepionka jest preparatem o charakterze profilaktycznym, ale np. tabletka na nadciśnienie jest preparatem o charakterze leczniczym.

I jedno i drugie jest produktem leczniczym. Nie jest eksperymentem – jest przebadane w badaniach na dużych grupach z zasadami skuteczności i bezpieczeństwa. ”

– Więc NIE – szczepionki w żaden sposób nie są eksperymentem medycznym – podkreśla stanowczo szef kliniki chorób zakaźnych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, do którego trafiają najciężej chorzy na COVID-19 pacjenci z całego regionu.

Od początku epidemii SARS-CoV-2 lekarz był na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem i zdaje sobie sprawę z tego, ilu zakażonym nie można było pomóc. Szczepienia są jak dotąd najskuteczniejszym sposobem na to, by temu zapobiec.

Czytaj też:

Kto rozsiewa fake newsy o pandemii COVID-19? Za dezinformacją stoją... boty