Usunął 10 tys. pęcherzyków żółciowych jedną metodą. To prawdopodobnie rekord świata

To prof. Andrzej Modrzejewski ze 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie, a pęcherzyki żółciowe metodą laparoskopii usuwa już od 30 lat. Imponującą statystyką specjalisty pochwalił się szpital w swoich mediach społecznościowych.

8 minut i po pęcherzyku

Operacje tą metodą są dla pacjenta znacznie bezpieczniejsze, szybciej dochodzi się do nich do zdrowia, są mało inwazyjne, nie wymagają otwierania jamy brzusznej, jak w tradycyjnej metodzie. Usunięcie pęcherzyka odbywa się po niewielkim nacięciu, a zabieg prowadzony jest narzędziami o średnicy zaledwie 0,5-1 cm. Operację chirurg wykonuje w znieczuleniu ogólnym, obserwując monitor przy stole operacyjnym. W przypadku zabiegów wykonywanych przez prof. Modrzejewskiego trwa ona zaledwie kilkadziesiąt minut (najczęściej niecałe pół godziny). – Mój najkrótszy zabieg trwał zaledwie osiem minut – mówi prof. Modrzejewski.

Najwięcej pęcherzyków żółciowych na świecie?

Pierwszą taką operację prof. Andrzej Modrzejewski (wówczas doktor nauk medycznych) wykonał 30 lat temu w połowie 1991 r. w III Klinice Chirurgii Ogólnej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. To wtedy w Polsce pojawił się pierwszy sprzęt do wykonywania zabiegów techniką laparoskopową i jak podaje szpital – prof. Modrzejewski był jednym z pionierów tej techniki w Polsce. Najprawdopodobniej był też pierwszym polskim chirurgiem, który wykonał tego typu zabieg w asyście wyłącznie polskich chirurgów. Do dziś prof. Modrzejewski wykonał ponad 10 tys., operacji usunięcia pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową i, jak przyznaje, nie istnieją w świecie medycyny dane, które pozwalałyby stwierdzić, że ktokolwiek na świecie wykonał takich zabiegów więcej.

– Powikłania po tego typu zabiegach w postaci uszkodzenia przewodów żółciowych zdarzają się w 3-4 przypadkach na tysiąc. Mnie się to nie przydarzyło – mówi chirurg.

Obecnie prof. Modrzejewski jest Kierownikiem Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w 109. Szpitalu Wojskowym przy ul. Piotra Skargi w Szczecinie. Lekarze oprócz usunięcia pęcherzyka żółciowego, rutynowo wykonują tu szereg innych zabiegów metodą laparoskopową. To operacje jelita grubego, przepuklin brzusznych, usunięcia wyrostka robaczkowego, śledziony, czy nadnerczy,

