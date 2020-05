Zapalenie wyrostka robaczkowego – jakie daje objawy?

Wyrostek robaczkowy to część układu pokarmowego. Znajduje się on w początkowym odcinku jelita grubego i nie do końca wiadomo, jaką funkcję pełni w ludzkim organizmie, jednak niektóre badania pozwalają przypuszczać, że wyrostek robaczkowy wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego. Problemy z wyrostkiem, które zwykle kończą się zabiegiem chirurgicznym, dotyczą 1 na 500 osób w Polsce, dlatego warto poznać typowe i nietypowe objawy zapalenia tzw. ślepej kiszki.

Co to jest wyrostek robaczkowy?

Niegdyś śmierć z powodu zapalenia wyrostka nie była niczym nadzwyczajnym. Obecnie nowoczesna medycyna zapewnia dostęp do szybkiej diagnostyki, co sprawia, że odsetek przypadków powikłań związanych z zapaleniem wyrostka stale się zmniejsza. Dzięki temu pacjenci szybko trafiają na stół operacyjny i rzadziej dochodzi u nich do rozlanego zapalenia otrzewnej.

Wyrostek robaczkowy (często nazywany też ślepą kiszką) to otwarty tylko z jednej strony uchyłek kątnicy, czyli początkowego odcinka jelita grubego. Wyrostek robaczkowy zyskał swoją nazwę najprawdopodobniej od dość charakterystycznego kształtu, który nieco przypomina obłego robaka. Wypełnia go śluz i resztki trawionego pokarmu; w wyrostku robaczkowym odkryto także obecność pożytecznych bakterii probiotycznych. Wielkość oraz położenie wyrostka robaczkowego nie u wszystkich osób jest taka sama, co może powodować nietypowe objawy jego zapalenia.

Zapalenie wyrostka robaczkowego – przyczyny

Trudno jest określić jednoznacznie przyczyny rozwoju stanu zapalnego w obrębie wyrostka robaczkowego, jednak za częstą przyczynę ostrego zapalenia wyrostka uważa się zatkanie go przez kamienie kałowe oraz występowanie różnych zmian w jego obrębie np. owrzodzeń i polipów. Mitem jest to, że do zapalenia wyrostka może doprowadzić np. połknięcie pestki wiśni lub czereśni i gumy do życia. W wielu przypadkach przyczyna zapalenia wyrostka jest trudna do określenia np. u małych dzieci, jednak przypuszcza się, że stan zapalny mogą powodować przewlekłe zaburzenia naturalnej flory bakteryjnej układu pokarmowego.

Zapalenie wyrostka robaczkowego – objawy

Objawy zapalenia wyrostka mogą przypominać np. zatrucie pokarmowe; u kobiet ból brzucha, który związany jest z wyrostkiem, często porównywany jest do bólu menstruacyjnego, więc łatwo zbagatelizować pierwsze objawy toczącego się stanu zapalnego. Do typowych objawów zapalenia wyrostka zalicza się:

nasilający się ból brzucha,



gorączkę i stan podgorączkowy,



nudności i wymioty,



stopniowe koncentrowanie się dolegliwości bólowych w okolicy prawej pachwiny.

Jednym z charakterystycznych objawów zapalenia wyrostka jest też zwiększanie się dolegliwości bólowych podczas unoszenia prawej nogi. U osób, które cierpią na zapalenie wyrostka, często pojawiają się także biegunki lub zaparcia oraz nagła utrata apetytu.

Ważne: ból związany z zapaleniem wyrostka może dokuczać przez kilka dni. Początkowo bywa łagodny i mija po przyjęciu środków przeciwbólowych lub rozkurczowych. Ostre zapalenie wyrostka powoduje silny, nieustanny ból, który utrudnia normalne funkcjonowanie – jest to objaw wymagający natychmiastowej konsultacji lekarskiej.

Podsumowując, zapalenie wyrostka robaczkowego może objawiać się w różny sposób. Początkowo może nie wzbudzać niepokoju, jednak z czasem ból staje się bardzo dotkliwy i zaczyna lokalizować się w okolicy prawej pachwiny, co dla lekarza jest sygnałem, że może mieć do czynienia z zapaleniem wyrostka. Warto pamiętać, że stan zapalny wyrostka nie dotyczy jedynie osób dorosłych – zapalenie wyrostka zdarza się też u dzieci (także kilkulatków), dlatego w przypadku dolegliwości bólowych brzucha dziecko zawsze powinien zbadać lekarz.

