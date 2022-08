Szczepionki przeciwko grypie już w aptekach. Kto powinien się zaszczepić?

– Widzimy bardzo duże zainteresowanie. Zabezpieczyliśmy ok. 2 mln szczepionek, ale na pewno ich nie zabraknie – zapewnił wiceminister Maciej Miłkowski.

Szczepienia w aptekach

Szczepienia na grypę w sezonie jesienno-zimowym będą prowadzone w aptekach i podstawowej opiece zdrowotnej. Żadna z osób, które zgłosi się na szczepienie, za samą usługę nie zapłaci. Koszt usługi bierze na siebie państwo, ale za samą szczepionkę trzeba zapłacić samemu – informuje Ministerstwo Zdrowia. Akcja szczepień rozpocznie się we wrześniu.

Bezpłatna usługa szczepienia przeciw grypie w aptekach i podstawowej opiece zdrowotnej może, zdaniem resortu, pomóc zwiększyć poziom zaszczepienia. – Ostatnio było to na poziomie 7 proc. Dzięki temu rozwiązaniu mamy nadzieję, że zdecydowanie wzrośnie – podkreślała podczas konferencji w Ministerstwie Zdrowia Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

W całej Polsce jest ok. 2 tysięcy aptecznych punktów szczepień.

Seniorzy w wieku 75+ i kobiety w ciąży mają prawo do bezpłatnej szczepionki. Niektóre samorządy w Polsce co roku dodatkowo zapewniają bezpłatne szczepienia także młodszym osobom – warto to sprawdzić w swojej gminie.

Kto powinien zaszczepić się przeciwko grypie?

Szczepienie przeciw grypie nie chroni w 100 proc. przed zachorowaniem, ale dzięki niemu, w przypadku wystąpienia choroby, jej przebieg będzie łagodniejszy – podkreśla pacjencki serwis pacjent.gov.pl. Najwyższy sezon zachorowań na grypę przypada na pierwszy kwartał roku.

Zachorować na grypę może każdy, ale szczególnie ciężko przechodzą grypę:

osoby powyżej 65. roku życia,

dzieci poniżej 5. roku życia,

kobiety w ciąży,

osoby z nadwagą/otyłością,

osoby z przewlekłymi chorobami: serca, płuc, niedoborami odporności (np. zakażenie wirusem HIV), cukrzycą, zastoinową niewydolnością serca.

Po podaniu szczepionki odporność rozwija się w ciągu dwóch–trzech tygodni i utrzymuje się 6–12 miesięcy.

