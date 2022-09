Z lękiem kładziesz się do łóżka? Wypróbuj te sposoby

Bezsenność to coraz częstszy problem. Szacuje się, że ok. 35 proc. ludzi na świecie ma problemy ze snem. Brak snu może być przyczyną groźnych chorób. Dowiedz się, co zrobić by móc się w końcu wyspać.

Osoby cierpiące na bezsenność skarżą się na trudności w zasypianiu, utrzymaniu snu, zbyt wczesne budzenie się lub sen o złej jakości, który nie daje wypoczynku. Najnowsze badania wskazują, że bezsenność istotnie wpływa na funkcjonowanie i samopoczucie w ciągu dnia. Jakie objawy mogą świadczyć o bezsenności? Sprawdź, czy występuje u ciebie którykolwiek z objawów: dłuższy niż 30 minut czas pomiędzy położeniem się a zaśnięciem,

budzenie się w nocy na łącznie dłużej niż 30 minut,

zbyt krótki sen, wywołany budzeniem się nad ranem bez możliwości powtórnego zaśnięcia,

niemożliwość wyspania się. Rodzaje bezsenności Rodzaje bezsenności klasyfikuje się pod względem czasu występowania objawów na: bezsenność przygodną – trwająca do kilku dni;

bezsenność krótkotrwałą – trwającą do 4 tygodni, która jest najczęściej powodowana reakcją na stres z powodu problemów zawodowych, szkolnych, rodzinnych lub zmianą trybu życia. Bezsenność krótkotrwałą mogą wywołać również choroby somatyczne, na przykład infekcje, choroby przebiegające z bólem;

bezsenność przewlekłą, która trwa powyżej miesiąca, mogą powodować zaburzenia psychiczne: depresja, zaburzenia lękowe oraz przewlekłe choroby somatyczne, a także zaburzenia hormonalne, przewlekłe stany zapalne, przewlekły ból, oraz uzależnienie od alkoholu. Problemy ze snem są groźne Po nieprzespanej nocy układ nerwowy gorzej funkcjonuje. Objawami są: drażliwość, brak koncentracji, trudności z zapamiętywaniem, które utrudniają wykonywanie codziennych czynności w pracy. Badania wskazują, że problemy ze snem mogą mieć też o wiele groźniejsze konsekwencje. Mogą powodować depresję i inne choroby psychiczne. Bezsenność wpływa też negatywnie na układ krążenia i obniża jego wydolność. Zmęczeni i niewyspani mamy też potrzebę, by więcej jeść, przez co łatwiej przybieramy na wadze. Co może pomóc w zaśnięciu? Przestrzeganie prostych zasad może pomóc w lepszym zasypianiu. To: aktywność fizyczna przed położeniem się spać,

medytacja,

słuchanie muzyki relaksacyjnej,



nienajadanie się przed snem,

ziołowe leki uspokajające lub picie ziołowych naparów.

