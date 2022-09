Tłuszcz wokół talii może być zabójczy! Jest szkodliwy bardziej, niż myślisz

Kilka kilogramów nadwagi nie zawsze oznacza problemy ze zdrowiem. Ważne jest jeszcze, w którym miejscu ulokowany jest nadmiar tłuszczu. Naukowcy stwierdzili, że ci, którzy posiadają figurę typu gruszka – tkanka tłuszczowa wokół bioder i ud – są mniej narażeni na problemy zdrowotne niż osoby o figurze typu jabłko – tkanka tłuszczowa na brzuchu. Ważne jest także, jak głęboko położony jest tłuszcz. Badania wskazują, że tłuszcz podskórny, nie jest tak niebezpieczny dla zdrowia jak tłuszcz trzewny.

Normy dotyczące ilości tłuszczu

Normy dotyczące zawartości tłuszczu są inne dla kobiet niż dla mężczyzn. Zawartość tłuszczu u mężczyzn powinna wynosić od 10 do 20 proc., a wartość minimalna to ok. 5 proc. U kobiet te wartości są nieco wyższe, co wynika to między innymi ze zwiększonego nagromadzenia tkanki tłuszczowej w rejonie bioder i piersi. Normy zawartości tłuszczu dla kobiet wynoszą od 20 do 25 proc., a minimalna wartość określana jest na ok. 12 proc. Zawartość tłuszczu powyżej 30 proc. wskazuje na otyłość, a powyżej 40 proc. na chorobliwą otyłość.

Jak pozbyć się tłuszczu trzewnego?

Badania wykazały, że nadmiar tłuszczu trzewnego zwiększa ryzyko wystąpienia chorób serca, udaru mózgu, cukrzycy typu 2 i niektórych rodzajów raka. Dlatego konieczne jest zmniejszenie tłuszczu w jamie brzusznej, nawet jeśli ogólna waga mieści się w zdrowym zakresie – uważają lekarze.

Stosuj zdrową dietę

Spożywanie diety bogatej w świeże owoce i warzywa, chude białko, produkty pełnoziarniste i zdrowe tłuszcze może pomóc w redukcji tłuszczu trzewnego i poprawie ogólnego stanu zdrowia – wskazują dietetycy.

Sprawdź inne sposoby

Uprawiaj sport



Jednym ze sposobów na zmniejszenie poziomu tłuszczu trzewnego są ćwiczenia aerobowe, ale też chodzenie, jogging lub pływanie. Korzyści przyniesie każda aktywność fizyczna, którą wykonujesz regularnie.



Zapewnij sobie zdrowy sen

Najnowsze badania wskazują, że 7–9 godzinny sen pomaga w redukcji tłuszczu trzewnego. Okazuje się, że poziom insuliny jest regulowany właśnie podczas snu. Niezrównoważony poziom tego hormonu może prowadzić do zwiększonego magazynowania tłuszczu, zwłaszcza w jamie brzusznej.





Zmniejsz stres

Przewlekły stres może prowadzić do przyrostu masy ciała. Kiedy jesteś zestresowany, twoje ciało uwalnia hormon zwany kortyzolem. Kortyzol zachęca organizm do przechowywania większej ilości tłuszczu i wpływa na wzrost istniejących komórek tłuszczowych. Utrudnia też organizmowi spalanie istniejących zapasów tłuszczu. W rezultacie przewlekły stres może zwiększyć zarówno ilość, jak i rozmiar trzewnych komórek tłuszczowych.

