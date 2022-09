Twoja figura przypomina kasztanowego ludzika? To sygnał, że z wątrobą jest już źle

Twoja figura przypomina kasztanowego ludzika? To może oznaczać poważne problemy z wątrobą. Przez wiele lat chora wątroba może nie dawać żadnych objawów, jeśli jednak są już zauważalne to sygnał, że powinieneś zwrócić się o pomoc do specjalisty.

Problemy z wątrobą, w tym stłuszczenie, powodują, że sylwetka chorego upodabnia się do ludzika, którego dzieci chętnie robią z kasztanów i zapałek. Jak tłumaczą eksperci, napuchnięty i nienaturalnie wydęty duży brzuch pojawia się z powodu gromadzenia się w nim płynu puchlinowego. Nadmiernie szczupłe ręce i nogi są wynikiem postępującego zaniku mięśni. Są to poważne objawy, których nie należy lekceważyć. Powody choroby wątroby Stłuszczenie wątroby nie dotyczy tylko nadmiernego spożywania alkoholu. Do czynników ryzyka zalicza się m.in.: cukrzycę,



zaburzenia gospodarki lipidowej,



nadwagę i otyłość,



niezdrową dietę, bogatą w tłuszcze,



przyjmowanie niektórych leków, np. hormonalnych, uspokajających, przeciwbólowych,



czynniki genetyczne. Za osłabienie wątroby mogą odpowiadać też niektóre leki, zatrucie toksynami, np. trującymi grzybami czy zaburzenia metaboliczne: np. choroba Wilsona, udar cieplny, stan przedrzucawkowy, zespół HELLP, posocznica czy zakrzepica żył wątrobowych. Zaawansowane stadium wyniszczenia wątroby Wyniszczona wątroba, gdy choroba jest już w zaawansowanym stadium, może dawać szereg objawów. Należą do nich: silne zmęczenie,

obniżenie masy ciała,

utrzymujący się stan podgorączkowy,

świąd skóry,

żółtaczka,

nudności, wymioty,

wzdęcia,

zmiany na paznokciach,

utratę apetytu,

skurcze mięśnie. Jakie funkcje pełni wątroba w organizmie? Głównym zadaniem wątroby jest wytwarzanie i wydzielanie żółci, która emulguje tłuszcze i wykorzystuje powtórnie zużyte sole żółciowe. Wątroba odpowiada za wytwarzanie niektórych czynników krzepnięcia krwi. Jest również odpowiedzialna za magazynowanie i produkcję białek. Bierze udział w syntezie cholesterolu, heparyny oraz trójglicerydów. Pełni ważną rolę w procesach metabolicznych, m.in. rozkłada węglowodany w glukozę, a jej nadmiar w glikogen lub tłuszcze. Odpowiada za neutralizowanie toksyn, alkoholu, napojów energetycznych oraz niektórych leków. Czytaj też:

