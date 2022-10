Sprawdź, czy masz to wokół pępka? To może oznaczać chorobę trzustki

Trzustka leży w nadbrzuszu, po lewej stronie, pod żebrami. Ból trzustki trudno pomylić z bólem żołądka czy kręgosłupa, bo jest zdecydowanie silniejszy. Chorzy określają, że jest to nagły, przeszywający ból w nadbrzuszu, który może promieniować aż do pleców. Występuje on zazwyczaj po jedzeniu – szczególnie jeśli posiłek składał się z tłustych, smażonych potraw. Towarzyszy mu często gorączka, wzdęcia oraz nudności. Mogą pojawić się też wymioty, silne bóle mięśniowe, spadek ciśnienia, przyspieszenie tętna, duszności czy zaburzenia świadomości.

Rodzaj bólu wskazuje na określoną chorobę trzustki

W przypadku ostrego zapalenia trzustki i kolki trzustkowej ból pojawia się nagle. Jest bardzo silny i oporny na działanie leków przeciwbólowych. Przewlekłe zapalenie trzustki wywołuje natomiast mniej nasilone objawy, i stałe dolegliwości bólowe. Podobnie jest w przypadku raka trzustki – początkowo ból może pojawiać się jedynie po posiłku, jednak z czasem przybiera na sile i występuje codziennie. Ból trzustki nasila się podczas leżenia na wznak.

Objawy choroby trzustki, które można dostrzec na skórze

Okazuje się, że chora trzustka może dawać też objawy widoczne na skórze. Należą do nich: zaczerwienienie twarzy oraz krwawe podbiegnięcia zlokalizowane w okolicy pępka. Niepokojącym objawem jest również żółtaczka.

Nieleczone choroby trzustki mogą doprowadzić do rozwoju raka

Lekarze przestrzegają, że nieleczone zapalenie trzustki prowadzi do poważnych powikłań zdrowotnych i niewydolności wielonarządowej. Zwiększa się również ryzyko rozwoju raka trzustki, który jest jednym z najgroźniejszych nowotworów układu pokarmowego. Grozi też niewydolnością nerek, osteoporozą i cukrzycą.

Czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na choroby trzustki:

Najczęstszą przyczyną bólu trzustki jest toczący się w obrębie tego narządu stan zapalny. Może on być spowodowany wieloma różnymi czynnikami. Sa to m.in.:

częste spożywanie alkoholu,

palenie papierosów,

stosowanie diety bogatej w tłuszcze, czerwone mięso i tłusty nabiał,

częste spożywanie smażonych potraw,

spożywanie słodyczy bogatych w tłuszcze trans,

zakażenie bakterią Helicobacter pylori,

długotrwałe przyjmowanie niektórych leków.

Czytaj też:

Anna Przybylska na ostatnim nagraniu. Menadżerka zdradziła szczegóły