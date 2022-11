Czy na Mistrzostwach Świata w Katarze będzie bezpiecznie? Specjaliści rozwiewają obawy

Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Katarze to największa masowa impreza sportowa od początku pandemii COVID-19. Jak poinformowała dr Soha Al Bayat z katarskiego Ministerstwa Zdrowia Publicznego w tym tygodniu zakończono obowiązkowe testy na koronawirusa we wszystkich 31 krajach, z których zawodnicy przyjadą na turniej. Nie ma obaw, że nastąpi gwałtowny wzrost zachorowań na COVID-19 – wskazała. Aktualne informacje dotyczące szczepienia na COVID-19 i grypę raz ubezpieczenia można znaleźć na stronie internetowej ministerstwa zdrowia Kataru.

Bezpieczeństwo zostanie zapewnione na wszystkich stadionach

Piłkarskie rozgrywki będą toczyć się na ośmiu stadionach. Kibice zostaną szczegółowo poinstruowani, z których bramek mają korzystać. Takie informacje zostaną zamieszczone na biletach. Wszystko po to, żeby zapobiec wypadkom, podobnym do tych, jakie wydarzyły się podczas masowych imprez w Korei Południowej i w Indonezji. A nie są one niestety odosobnione. Co najmniej ośmiu kibiców zostało stratowanych przed stadionem w styczniu podczas Pucharu Narodów Afryki w Kamerunie. Błędy w zakresie bezpieczeństwa, w tym użycie przez policję gazu łzawiącego, zakłóciły również majowy finał Ligi Mistrzów w Paryżu.

Imprezy w plenerze

Podczas Mistrzostw Świata przewidziano nie tylko imprezy na stadionach sportowych, ale też wspólne oglądanie meczów w przestrzeni publicznej. Do 40 tys. osób może zebrać się w Al Bidda Park w centrum Doha, aby oglądać mecze na gigantycznych ekranach. Także na tego rodzaju imprezach będzie zapewnione bezpieczeństwo. Po ocenie placówek medycznych Kataru, wśród personelu medycznego zostały przeprowadzone dodatkowe szkolenia w opiece pourazowej pod okiem specjalistów ze Światowej Organizacji Zdrowia.

Podstawowa opieka zdrowotna będzie za darmo

Katarski resort zdrowia poinformował, że z podstawowej opieki zdrowotnej będzie można skorzystać za darmo w czterech szpitalach publicznych. Konieczne będzie posiadanie identyfikatora turniejowego znanego jako karta Hayya.

Od 1 listopada każdy kto chce wjechać do Kataru potrzebuje identyfikatora kibica, tzw. karty Hayya. Wjeżdżający do kraju muszą je pokazać – niezależnie od tego, czy wybierają się na mistrzostwa, czy nie.

Czytaj też:

Za chwilę Katar, 10 lat temu Polska. Zorganizujemy kolejny turniej?Czytaj też:

Tutaj zostaną rozegrane mecze mundialu. Wiele kontrowersji i nowości