Męczy cię popołudniowa senność? Zapobiegną jej te nawyki

Spadki energii, które odczuwasz po południu, wynikają najczęściej ze złej jakości jedzenia, które dostarczasz swojemu organizmowi. Pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje różnorodnych składników odżywczych i witamin, żeby prawidłowo funkcjonować. Jeśli więc nie miałeś czasu zadbać o zbilansowany, zdrowy posiłek w ciągu dnia i zjadłeś burgera z frytkami, a co gorsze popiłeś to wszystko gazowanym słodkim napojem, nie dziw się, że po południu przemieniasz się w zombie.

Weź ze sobą jedzenie do pracy!

Najlepiej w domu zapakować w pudełko posiłek, który zawiera chude białka, produkty pełnoziarniste oraz warzywa i zjeść go w porze lunchu w pracy. Taki sposób odżywiania pomoże ci utrzymać poziom cukru we krwi na właściwym poziomie, a co za tym idzie poziom energii. Warto też zaopatrzyć się w małe porcje pożywnych przekąsek, takich jak orzechy, paluszki warzywne lub popcorn bez masła, po które będziesz mógł sięgać w pracy.

Pij dużo wody!

Badania naukowców z University of Connecticut wskazują, że możesz być odwodniony i nie zdawać sobie z tego sprawy. Objawem nawet łagodnego odwodnienia są między innymi południowe spadki energii, wahania nastroju i brak koncentracji. Żeby ich nie odczuwać, staraj się pić około sześciu do ośmiu szklanek wody w ciągu dnia lub więcej – zalecają specjaliści.

Ogranicz kawę

Chociaż po wypiciu kawy odczuwasz chwilowy przypływ energii, lepiej nie przesadzać z ilością kofeiny. Zbyt duża ilość kawy powoduje roztrzęsienie, a potem jeszcze silniejsze uczucie zmęczenia. To samo dotyczy napojów gazowanych oraz napojów energetycznych zawierających kofeinę. Jeśli nie możesz znieść smaku zwykłej wody, wciśnij do niej świeży sok z cytryny. Doda ci energii i dostarczy witaminy C.

Wykonuj proste ćwiczenia!

Napady senności pojawiają się zwłaszcza u tych, którzy siedzą wiele godzin przed komputerem bez ruchu. Jeśli masz pracę, która trzyma cię na krześle czterdzieści godzin tygodniowo lub więcej to nie tylko jesteś bardziej narażony na spadki energii w godzinach popołudniowych, ale również na otyłość i związane z nią problemy zdrowotne – przestrzegają lekarze. Co godzinę wstań od biurka, rozciągnij się i przejdź się po biurze przez kilka minut. Nie korzystaj z windy, chodzenie po schodach to też ruch. Możesz zaparkować nieco dalej niż zwykle samochód, wtedy będziesz musiał przejść się, żeby dostać się do biura.

