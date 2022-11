Co dzieje się w twoim organizmie, gdy masz wysokie ciśnienie? To może cię przerazić

Układ krążenia składa się z czterech głównych elementów: serca, tętnic, żył i krwi. Wysokie ciśnienie krwi wpływa na cały układ krążenia, uszkadzając tętnice, czyniąc je mniej elastycznymi, zmniejszając przepływ krwi i tlenu do serca oraz „zmusza” naczynia krwionośne do cięższej pracy. Nieleczone prowadzi do chorób serca.

Wysokie ciśnienie uszkadza mózg

Wysokie ciśnienie krwi powoduje zmniejszony przepływ krwi i tlenu do różnych części ciała, w tym mózgu. Może to powodować problemy z pamięcią i myśleniem. Jeśli jakaś część mózgu ma wystarczającej ilości krwi lub tlenu, komórki zaczynają obumierać, co prowadzi do objawów neurologicznych, w tym bólu głowy, nudności, zaburzeń widzenia i drgawek. Takie same uszkodzenia, jakie wysokie ciśnienie krwi powoduje w naczyniach krwionośnych i tętnicach w sercu, mogą się wystąpić w tętnicach w mózgu. Prowadzi to do udaru mózgu.

Zaburza pracę nerek

Wysokie ciśnienie krwi uszkadza naczynia krwionośne prowadzące do nerek i mniejsze naczynia, które znajdują się wewnątrz nich. Jeśli nie jest leczone i kontrolowane, może zaburzać pracę nerek i prowadzić do wielu chorób. Objawem chorób nerek są m.in. obrzęki nóg.

Uszkadza oczy

Wysokie ciśnienie krwi uszkadza małe naczynia krwionośne, które dostarczają krew do oczu. Może to powodować retinopatię, czyli jedną z najniebezpieczniejszych chorób siatkówki. Prowadzi do krwawienia w oku, niewyraźnego widzenia i całkowitej utraty wzroku. Zablokowanie przepływu krwi do oczu z powodu wysokiego ciśnienia krwi może również spowodować uszkodzenie nerwu wzrokowego.

Zaburzenia erekcji, zmniejszenie poziomu libido

Najnowsze badania wskazują, że mężczyźni z wysokim ciśnieniem krwi są narażeni na zaburzenia erekcji. To dlatego, że spowodowany wysokim ciśnieniem ograniczony przepływ krwi może blokować jej przepływ do penisa – wyjaśniają lekarze z Mayo Clinic w USA, którzy przeprowadzili w tym kierunku badania. Również kobiety mogą doświadczać dysfunkcji seksualnych w wyniku wysokiego ciśnienia krwi.

Zmniejszony przepływu krwi do pochwy prowadzi do zmniejszenia pożądania seksualnego i podniecenia, suchości pochwy. Utrudnia też kobietom osiągnięcie orgazmu – wskazują naukowcy.

