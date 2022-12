Nie przechodzi ci kaszel? Wypróbuj syrop z buraka

Jak domowym sposobem zapobiec rozwojowi infekcji i zwalczyć uporczywy kaszel? Dolegliwości pomoże zwalczyć naturalny syrop z buraka. Taką miksturą leczyły się nasze babcie.

Działanie syropu z buraka

Syrop z buraka ma działanie przeciwzapalne, łagodzi kaszel oraz chrypkę. Ułatwia też odkrztuszanie i nawilża śluzówkę gardła. Wspomaga odporność organizmu, pobudzając produkcję czerwonych krwinek i odkwasza go. Warto więc stosować go również profilaktycznie, żeby zapobiegać infekcjom.

Syrop można podawać dzieciom

Syrop jest w pełni naturalny i smaczny. Można go bezpiecznie podawać go również dzieciom już od 6 miesiąca życia. Zarówno dorośli, jak i dzieci powinny go przyjmować w celach leczniczych dwa razy dziennie po jednej łyżeczce. Jeśli jednak kaszel jest wyjątkowo uporczywy, dawkę można zwiększyć i przyjmować syrop po 1 łyżeczce co godzinę.

Jak przygotować syrop z buraka?

Syrop przygotowuje się z surowych buraków. Niektóre przepisy wskazują, że nie wymaga gotowania, inne podają, żeby zagotować miksturę. Wszystkie są skuteczne. Ważne jest, żeby przygotowywać go niewiele i spożyć w ciągu 2–3 dni, bo łatwo się psuje.

Najprostszy przepis na syrop z buraka

Buraki należy dokładnie umyć, obrać i zetrzeć na tarce o drobnych oczkach. Następnie odcisnąć z nich sok przecedzając przez gazę lub sitko. Dodać łyżkę miodu i przelać do słoiczka. Tak przygotowany syrop buraczany musi być przechowywany w lodówce.

Syrop z buraka wypełnionego modem

Z dużego buraka należy odciąć końcówkę, tak, aby móc go stabilnie postawić. Z drugiej strony trzeba wydrążyć w nim głęboką dziurę i wypełnić ją miodem. Tak przygotowanego buraczka ustawiamy na talerzyku i umieszczamy w ciepłym miejscu na cały dzień. Już po kilku godzinach, we wgłębieniu zacznie tworzyć się cenny syrop, który wybieramy łyżeczką.

Gotowany syrop z buraka

Buraki trzeba zetrzeć na tarce o drobnych oczkach i gotować na wolnym ogniu przez około 20 minut, a następnie ostudzić. Kiedy wystygną należy odlać z nich płyn i dodać miód (dodajemy tylko łyżek miodu, ile było sztuk buraczków). Tak przygotowaną miksturę przelewamy do butelki i chowamy w chłodne miejsce.

