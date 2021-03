Chrypa: przyczyny, leczenie. Domowe sposoby na chrypkę

Chrypa to nic innego jak zmiana głosu. Może wynikać z choroby, a może być wynikiem zbyt intensywnego używania strun głosowych. Nie zawsze musi być powodem do niepokoju, czasem wystarczy zastosować kilka domowych sposobów, by się jej pozbyć.

Jak powstaje chrypka?

Chrypa powstaje w wyniku podrażnienia strun głosowych. Może ono wynikać z wielu rzeczy (np. śpiewania, krzyczenia, wielogodzinnego mówienia, suchego powietrza, a nawet zjedzenia czegoś bardzo ostrego). Zbyt intensywne wibrowanie strun głosowych prowadzi do ich nadwyrężenia, w efekcie czego pojawia się chrypka. Może jej towarzyszyć uczucie suchości w gardle, ból i chrząkanie.

Przyczyny chrypy

Do najczęstszych przyczyn chrypy zalicza się:

ostre zapalenie krtani

zapalenie górnych dróg oddechowych

refluks żołądkowo-przełykowy

podrażnienie strun głosowych

porażenie strun głosowych

łagodne guzki strun głosowych

choroby tarczycy



palenie papierosów

rak krtani

Czytaj też:

Gula w gardle – czy to musi być nowotwór?

Chrypa a ostre zapalenie krtani u dziecka

Chrypa często pojawia się w wyniku ostrego zapalenia krtani. I o ile osoba dorosła zwalczy je samoistnie, o tyle u dziecka jest to bardzo niebezpieczna choroba. Najczęściej pojawia się w nocy i szybko się rozwija. Dziecko zaczyna dziwnie płakać, ma zmieniony głos, czasem wręcz w ogóle nie może go wydobyć.

Te objawy sugerują obrzęk, który pojawia się w wyniku ostrego zapalenia krtani. U dzieci krtań jest wąska i każdy, nawet najmniejszy, obrzęk może stanowić zagrożenie dla życia.

W takiej sytuacji trzeba szybko zapewnić dziecku dostęp do świeżego zimnego powietrza, które ułatwi mu oddychanie: otworzyć okno, wynieść na balkon, a w skrajnych sytuacjach, gdy dziecko nie może złapać oddechu, otworzyć zamrażarkę. Zimne powietrze obkurczy krtań i pomoże złapać oddech. Następnie trzeba zadzwonić na pogotowie.

Leczenie chrypy

Zwykła chrypa najczęściej mija samoistnie, gdy struny głosowe się zregenerują. Warto więc pozwolić sobie odpocząć, nie forsować krtani (nie śpiewać i nie mówić zbyt dużo), a także i nawilżać gardło. W przypadku refluksu żołądkowo-przełykowego konieczne jest zażywanie leków, a przy guzach strun głosowych – leczenie u specjalisty i najprawdopodobniej operacja.

Domowe sposoby na chrypę

Istnieje kilka skutecznych domowych sposobów na chrypę, które przyspieszają powrót do normalnego brzmienia głosu. Są to:

spożywanie dużej ilości płynów, najlepiej ciepłych

picie siemienia lnianego, które nawilża gardło

picie herbatek z szałwii

płukanie gardła solą

nawilżanie powietrza w mieszkaniu (zwłaszcza w sezonie grzewczym)

inhalacje z soli fizjologicznej

częste wietrzenie mieszkania albo spacery na świeżym powietrzu

ciepła kąpiel w wannie z dodatkiem soli morskiej

Czytaj też:

Sól, soda czy woda utleniona? Czym płukać gardło?

Kiedy chrypa powinna niepokoić?

Jeśli mimo stosowania domowych sposobów chrypka nie mija, trzeba skonsultować się z laryngologiem. Niepokojący jest już każdy stan, który trwa dłużej niż 3 tygodnie. Przewlekła chrypa nie musi oznaczać nowotworu, może wynikać z zaburzeń hormonalnych czy niedoczynności tarczycy. W takiej sytuacji najlepiej jest udać się do laryngologa, który oceni stan zdrowia pacjenta i w razie konieczności skieruje go do innych specjalistów.