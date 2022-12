Może do ciebie zadzwonić ankieter NFZ. Tych informacji mu nie przekazuj!

NFZ chce poznać opinię pacjentów na temat ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Od poniedziałku 19 grudnia do wybranych losowo pacjentów mogą dzwonić ankieterzy i pytać ich o ocenę jakości leczenia. Ankieta jest anonimowa. Co ważne, pacjent nie powinien podawać żadnych informacji o sobie: zarówno danych osobowych (w tym np. numeru PESEL), ani informacji na temat własnego zdrowia i świadczenia, z którego skorzystał.

O co może pytać ankieter NFZ?

Jeśli zadzwoni do ciebie ankieter, zada dokładnie pięć pytań. Jak podaje NFZ, ankieter będzie pytał o:

sprawność w zapisaniu pacjentów na wizytę,

zachowanie i postawy pracowników rejestracji,

zaangażowanie lekarza,

stopień zrozumiałości informacji przekazywanych pacjentowi,

prawdopodobieństwo polecenia placówki w przyszłości.

Każdy z tych obszarów można ocenić w skali od 0 do 10. – Dzięki ankiecie chcemy poznać zdanie pacjentów o funkcjonowaniu placówek, w których się leczą i wskazać te obszary, które wymagają poprawy. Zachęcam do podzielenia się swoją opinią. Każdy głos jest dla nas bardzo ważny – mówi Filip Nowak, prezes NFZ. Jak dodaje cytowana przez serwis GS24.pl Małgorzata Koszur z zachodniopomorskiego oddziału NFZ, ankieta to ważny element strategii Funduszu. – Oddajemy głos pacjentom, chcemy poznać ich opinie – podkreśla.

Jeśli masz wątpliwości, zadzwoń na infolinię NFZ

Ankieterzy mogą dzwonić od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-18.00. Jak zaznacza NFZ w swoim komunikacie, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, które dotyczą tożsamości ankieterów i samego badania, skontaktuj się z infolinią (to bezpłatny numer 800 190 590, który pracuje przez całą dobę, 7 dni w tygodniu).

