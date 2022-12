Ryzyko zawału wzrasta zimą. Sprawdź, czy grozi także tobie

Niskie temperatury, mała ilość witaminy D i brak aktywności fizycznej to główne czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia chorób sercowo- naczyniowych. Do ich wystąpienia przyczynia się również zanieczyszczenie powietrza oraz niewłaściwa dieta i otyłość.

„Ilekroć temperatura na zewnątrz spada poniżej temperatury naszego ciała, a zwłaszcza gdy spada poniżej zera, powierzchnia ciała stara się utrzymać nas w cieple. Z tego powodu BMR (podstawowa przemiana materii) wzrasta, co z kolei zwiększa obciążenie serca” – wyjaśnia kardiolog dr Jayesh Prajapati.

Do najczęstszych zdarzeń sercowo-naczyniowych zimą należą:

zawał serca,

udar,



zakrzepica żył głębokich,

zatorowość płucna,

nadciśnienie,

niewydolność serca,

migotanie przedsionków.

Do zawałów i udarów dochodzi najczęściej rano

Wcześnie rano obserwuje się wzrost niektórych czynników krzepnięcia krwi, takich jak agregacja płytek krwi i wzrost poziomu fibrynogenu. Zwiększa to szanse na zakrzep krwi w tętnicach wieńcowych serca, co może prowadzić do zawału serca czy udaru – wyjaśnia ekspert. Z powodu zimna aktywność fizyczna wielu osób jest ograniczona, co również nie wpływa korzystnie na stan zdrowia. Dochodzi do tego ciężkostrawna, wysokokaloryczna dieta, którą wiele osób stosuje w zimne dni. Są to czynniki, które dodatkowo obciążają serce i zwiększają ryzyko wielu chorób.

Jak zmniejszyć ryzyko zawału czy udaru?

Uważać na siebie powinny zwłaszcza osoby, z nadciśnieniem tętniczym, u których zdiagnozowano choroby sercowo-naczyniowe. Ważne jest w ich przypadku regularne przyjmowanie leków i nienarażanie się na ekstremalne warunki pogodowe. Takie osoby powinny chronić się przed zimnem, nie przebywać za długo na powietrzu – ostrzegają lekarze. Jeśli wystąpią u nich jakiekolwiek objawy zawału serca, muszą natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

Objawy zawału serca

Objawy zawału serca obejmują:

ociężałość,

ściskanie lub ból w klatce piersiowej,

ból promieniujący do pleców, szczęki, gardła lub ramienia,

uczucie pełności, niestrawności

pocenie się,

osłabienie,

szybkie lub nierówne bicie serca.

W przypadku zawału czas to życie. Na co zwrócić uwagę?

