Na rehabilitację z e-skierowaniem. Sprawdź, co się zmieniło w przepisach

To zmiana, która ma ułatwić i usprawnić proces rejestracji na rehabilitację. Dzięki elektronicznej formie skierowania znika problem nieczytelności dokumentu w postaci papierowej, jego zgubienia lub zniszczenia.

Jakie ułatwienia daje e-skierowanie?

Wszystkie e-skierowania są zawsze dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta. Znika także obowiązek dostarczenia do placówki, gdzie odbywa się rehabilitacja, oryginału skierowania (do tej pory trzeba było to zrobić w ciągu 14 dni). E-skierowanie można w wygodny sposób odbierać dzięki bezpłatnej aplikacji mojeIKP. Aby zapisać się na wizytę u specjalisty czy badanie wystarczy podać kod e-skierowania oraz numer PESEL.

Sprawdź, jak założyć Internetowe Konto Pancjenta.

Czy papierowe skierowania na rehabilitację już nie obowiązują?

Ze względu na pandemię może się okazać, że niektóre placówki jeszcze nie są gotowe na obsługę e-skierowania. Papierowe skierowania na rehabilitację mogą być wystawiane do 9 stycznia 2022 roku. Warto też pamiętać, że skierowanie może być wystawione w postaci papierowej, jeśli lekarz nie ma dostępu do systemu e-zdrowie.

Skierowania w postaci papierowej wciąż są wystawiane na leczenie w uzdrowisku i sanatorium, programy lekowe i do logopedy.

