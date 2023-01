Wiesz, jak objawia się niedobór żelaza? Te objawy mogą cię zaskoczyć!

Żelazo to niezbędny składnik naszej diety, który w pokarmach występuje w dwóch formach. W produktach pochodzenia zwierzęcego znajduje się dobrze przyswajalne żelazo hemowe; w produktach roślinnych znajduje się mniej wartościowe żelazo niehemowe.

Rolą żelaza w jest uczestniczenie w transporcie tlenu do komórek i tkanek organizmu, który odbywa się dzięki obecnej w czerwonych krwinkach hemoglobinie. Żelazo z hemoglobiny wiąże cząsteczki tlenu, które przenikają do organizmu w czasie oddychania, a następnie dostarcza je do narządów wewnętrznych. Brak odpowiedniej podaży żelaza skutkuje zaburzeniami funkcji krwiotwórczych, które prowadzą do niedokrwistości z niedoboru żelaza.

U kogo najczęściej diagnozowany jest niedobór żelaza?

„Niedobór żelaza jest najczęstszym niedoborem mikroelementów na świecie... Występuje głównie u kobiet w ciąży, małych dzieci, kobiet z obfitymi miesiączkami, osób często oddających krew oraz wegetarian i wegan” – wyjaśnia dr Kelly Pritchett, specjalista żywienia sportowego Central Washington University.

Najczęstsze objawy niedoboru żelaza

Najczęściej niedobór żelaza objawia się zmianą zabarwienia skóry i błon śluzowych, które stają się blade, a także:

bólem i zawrotami głowy,

omdleniami,

szybką męczliwością i nietolerancją wysiłku fizycznego,

dusznościami,

nadmierną sennością,

krwawieniem z dziąseł,

krwotokami z nosa,

samoczynnym powstawaniem siniaków oraz krwiaków podskórnych.

Okazuje się jednak, że istnieją również bardzo nietypowe objawy niedoboru żelaza w organizmie, które często dotyczą np. małych dzieci i młodzieży w okresie intensywnego wzrostu.

6 nietypowych oznak niedoboru żelaza

Zachcianki żywieniowe

Zachcianki żywieniowe nie są typowe jedynie dla kobiet w ciąży, ale także mogą być jednym z objawów niedoboru żelaza. Osoby, u których poziom żelaza spada poniżej normy, mogą sięgać po niejadalne produkty, do których zaliczamy np. papier, glinę, kredę, środki czystości.

Zmiana wyglądu i kondycji paznokci

Niedobór żelaza powoduje, że paznokcie stają się kruche i łamliwe oraz mogą mieć łyżeczkowaty kształt.

Kątowe zapalenie warg

Na niedobór żelaza wskazują zmiany w obrębie warg m.in. pojawiające się w kącikach ust zajady, a także przesuszenie i pękanie ust oraz zapalenie czerwieni wargowej.

Opuchlizna i ból języka

Opuchnięty, bolesny język także może wskazywać na niedobór żelaza w organizmie. Z powodu anemii może pojawić się także nieprzyjemna suchość w ustach.

Drętwienie i mrowienie nóg oraz zespół niespokojnych nóg

Częste uczucie drętwienia i mrowienia nóg może być spowodowane zaburzeniami krążenia, a także związanym z anemią niedotlenieniem mięśni.

Silna ochota na kostki lodu

Dziwne zachcianki często związane są z zaspokajaniem potrzeb naszego organizmu. Ssanie lodu to jeden ze sposobów na nawilżenie śluzówki jamy ustnej, a także redukcję innych dolegliwości, które związane są z anemią m.in. bólu języka, a także uczucia senności. Ochota na lód to jeden z objawów ciężkiej niedokrwistości.

Czytaj też:

ABC suplementacji żelaza. Te błędy utrudniają jego wchłanianieCzytaj też:

Słodki smak wody w ustach? Test „szklanki wody” wskaże, czy jesteś chory