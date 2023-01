Wybierasz się zimą w tropiki? Co na to lekarz?

Lekarze uspokajają, że nie powinniśmy obawiać się zimą wyjazdów do ciepłych krajów ani zmiany stref czasowych. Zdrowy organizm szybko przystosuje się do takiej sytuacji. Przejściowo mogą wystąpić u niektórych osób problemy ze snem i lekkie rozdrażnienie. Zwykle te zmiany odczuwają bardziej intensywnie dzieci.

„Planując rodzinne wakacje, warto wybierać kraje wzdłuż południków. Np. na Zanzibarze różnica czasu to raptem dwie godziny. Chociaż to akurat bardzo daleki kierunek, więc odradzałbym go rodzinom z małymi dziećmi ze względu na długość lotu. Dla najmłodszych podróżników idealne są kraje basenu Morza Śródziemnego, a także Wyspy Kanaryjskie” – uważa dr Piotr Kajfasz specjalista chorób zakaźnych, medycyny morskiej i tropikalnej, cytowany w portalu Medonet.

Jakie choroby grożą nam w tropikach?

Wyjeżdżając, narażamy się na kontakt z mikroorganizmami zupełnie innymi niż te, z którymi mamy do czynienia na co dzień. To może mieć swoje konsekwencje zdrowotne, podobnie jak kontakt z patogenami i wirusami, które nie występują w naszej strefie klimatyczne. Lista chorób, którymi można się zarazić, jest długa. Są to:

Konieczne są szczepienia

Przed wyjazdem do ciepłych krajów najlepiej udać się na wizytę u lekarza i ustalić z nim jakie szczepienia są konieczne i jakie leki najlepiej ze sobą zabrać w podróż. Szczepienia ochronne trzeba rozpocząć ok. 4-5 tygodni przed wyjazdem. Niektóre z nich wymagają podania dwóch lub trzech dawek szczepionki. Dlatego nie zwlekajmy ze szczepieniami. Wśród najczęściej rekomendowanych są te przeciwko żółtaczce pokarmowej, durowi brzusznemu, cholerze, wściekliźnie, żółtej gorączce.

„Właściwą ochronę nabywamy po 10-14 dniach od zakończenia podstawowych szczepień” – przypomina dr Piotr Kajfasz.

Spakuj apteczkę

Nawet jeśli planujesz relaks przy hotelowym basenie, warto pamiętać, że lepiej być przygotowanym na różne problemy zdrowotne. Najlepiej przygotować niewielką apteczkę z najważniejszymi preparatami. Powinny się w niej znaleźć:

leki na biegunkę,

repelenty odstraszające insekty,

środki przeciwbólowe (najlepiej paracetamol),

środki przeciwgorączkowe,

kremy z filtrem.

Czytaj też:

Skąd malaria i gorączka denga w Europie? Eksperci wskazują na zmiany klimatyczneCzytaj też:

Choroba od zwierząt – 20 chorób odzwierzęcych, którymi możesz się zarazić