10 najlepszych na świecie sposobów na zwalczanie plam starczych i przebarwień

Piegi bez wątpienia tylko dodają nam uroku – nawet jeśli jest ich bardzo dużo. Światło słoneczne, które nasila powstawanie różnego typu znamion skórnych, może jednak poważnie nam szkodzić powodując śmiertelnie niebezpieczne choroby, takie jak np. czerniak.

Podobny (a często nawet dużo gorszy) efekt dają także sztuczne promienie z lamp UV, które powszechnie stosowane są w solariach (nie bez powodu w Unii Europejskiej zabronione jest korzystanie z nich przez osoby niepełnoletnie). Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że poważnie naraża się także podczas zbyt częstego robienia tipsów lub różnych zabiegów wymagających używania lamp utwardzających kosmetyki nakładane na paznokcie.

Nowotwory skóry mogą się rozwijać nawet pod paznokciami

Przyczyna powstawania złośliwych nowotworów skóry nie jest do końca wyjaśniona, ale z roku na rok wzrasta liczba przypadków czerniaka, który atakuje znienacka, a przez pewien czas może rozwijać się bez żadnych objawów – nawet pod paznokciem (powodując tzw. czerniaka podpaznokciowego), co warto brać pod uwagę, jeśli nie wyobrażamy sobie życia bez tipsów lub manicure i różnych lakierów wymagających utwardzenia pod specjalnymi lampami.

Po wakacjach warto zdecydować się na dokładne sprawdzenie wszelkich znamion na ciele pod dermatoskopem u doświadczonego dermatologa, który przy okazji może polecić nam kilka dodatkowych metod na to, by uniknąć lub nieco złagodzić przebarwienia i plamy starcze.

Jak się pozbyć plam starczych? Dermatolodzy radzą, co robić, by im zapobiec

Plamy wątrobowe lub soczewicowate (zwane potocznie plamami starczymi lub pigmentacyjnymi) nie mają nic wspólnego z działaniem naszej wątroby, a ich nazwa związane jest z kolorem melanocytów, które przyjmują brązowawą lub żółtawą barwę, mają owalny kształt i powstają pod wpływem silnej ekspozycji na światło słoneczne, a także m.in. z powodu:

przyjmowania niektórych leków,

tabletek antykoncepcyjnych,

zaburzeń hormonalnych,

menopauzy,

problemów z tarczycą

lub chorób jajników.

Choć mogą występować u osób bardzo młodych, to najczęściej pojawiają się wraz z wiekiem – zwłaszcza powyżej 50. roku życia, kiedy na ciele zaczynają być mocno widoczne ciemniejsze plamy o różnej wielkości. Jak ich uniknąć lub sprawić, by było ich mniej?

Regularnie kontroluj znamiona i przebarwienia na skórze u dermatologa



Dbanie o skórę nie powinniśmy tylko ograniczać do nakładania kremów. Równie ważne – a często nawet dużo ważniejsze – jest upewnienie się, czy znamiona, które pojawiają się na naszej skórze,m nie są złośliwe i nie grożą nam poważnymi nowotworami skóry.

Do podstawowych zasad pielęgnacji powinniśmy włączyć wizytę u dermatologa – zwłaszcza po intensywnym opalaniu się latem lub podczas wakacyjnych podróży w ciepłe kraje.



Kremy z filtrem UV stosuj nie tylko latem, ale przez cały rok!



Warto zdawać sobie sprawę z tego, że naszą skórę powinniśmy chronić przed słońcem nie tylko latem, ale także w dużo chłodniejsze pory roku, kiedy pogoda wcale nas nie rozpieszcza. Nawet w pochmurne dni światło słoneczne może powodować uszkodzenia skóry i nasilać znamiona.

Po dobry krem z filtrem mineralnym – najlepiej taki, który zawiera tlenek cynku lub tytanu (i nie szkodzi przy okazji np. morskim stworzeniom) – warto sięgać przez cały rok przed każdym wyjściem na zewnątrz.



Używaj preparatów z retinolem



Retinol, czyli pochodna witaminy A, nie tylko zmniejsza zmarszczki i pomaga walczyć z trądzikiem, ale także ułatwia zwalczanie przebarwień skórnych. Działa nieco skuteczniej niż inne popularne kosmetyki o podobnym działaniu – tj. m.in. kwas hialuronowy czy obecny w nich niacynamid (czyli witamina B3).



Depigmentację ułatwia kwas kojowy i kwas mlekowy



Jeśli zależy nam na złagodzeniu plam starczych, warto sięgać po dosyć łatwo dostępny w kosmetykach kwas kojowy, który przy okazji doskonale nawilża i rewitalizuje skórę, poprawia jej strukturę i koloryt, a także pozwala usuwać oznaki fotostarzenia skóry (nie poleca się go jednak przy stanach zapalnych).

Podobne działanie ma także kwas mlekowy, który tak jak kwas kojowy może być wykorzystywany podczas zabiegów w gabinetach kosmetycznych.



Stosuj dobrej jakości kosmetyki do makijażu



Nie warto bagatelizować także działania fluidów i podkładów. Ze względu na to, że zwykłe przebarwienia lub plamy starcze w ogóle nie zagrażają naszemu zdrowiu, wcale nie musimy się nimi zbytnio przejmować, a dobrze kryjący make-up może zdziałać prawdziwe cuda i idealnie zatuszować wszelkie mankamenty, które chcemy ukryć.



Rozświetlaj skórę dzięki preparatom z witaminą C i peelingom



Koloryt skóry doskonale wyrównują kosmetyki zawierające wysokie stężenie witaminy C, która bierze udział w syntezie kolagenu (może zwiększać jego produkcję nawet ośmiokrotnie), a na dodatek uszczelnia naczynia krwionośne, zapobiega obrzękom i niweluje rozszerzone naczynka krwionośne.

Podobny efekt w walce z przebarwieniami mogą dać peelingi z wykorzystaniem kwasu trójchlorooctowego (TCA) lub peelingi glikolowe, które można wykonywać w gabinetach kosmetycznych.



Ciekły azot i krioterapia eliminuje przebarwienia



Choć to dosyć staromodna metoda, która może grozić powstawaniem blizn, to jeśli tylko jest przeprowadzana pod kontrolą doświadczonego dermatologa, może zaskakująco szybko przynieść doskonałe rezultaty i zlikwidować przebarwienia i plamy starcze w różnych miejscach na całym ciele.



Mikrodermabrazja



W zwalczaniu plam starczych pomocna może być także mikrodermabrazja, która doprowadza do lekkiego złuszczenia warstwy rogowej naskórka i przyczynia się do zwiększenia ilości kolagenu i elastyny. Świetnie nadaje się także do łagodzenia wszelkich przebarwień skóry.



Fotoodmładzanie – prosty sposób na walkę z przebarwieniami



Laserowe fotoodmładzanie twarzy sprawdza się nie tylko do redukcji zmarszczek, ale także pozwala ograniczyć ilość przebarwień i plam starczych. Taki efekt można osiągnąć dzięki serii zabiegów wymagających intensywnego naświetlania skóry pulsującym światłem o małej gęstości energii. Aparaty IPL, które stosuje się w takim celu, są 100-procentowe bezpieczne dla skóry.



Laserowe usuwanie przebarwień



Jest wiele metod, które wykorzystują różnego rodzaju lasery do usuwania plam starczych lub wszelkich przebarwień. W każdym przypadku stan naszej skóry powinien ocenić doświadczony specjalista – najlepiej dermatolog lub kosmetolog, który może indywidualnie dobrać nam najbardziej odpowiedni zabieg.Czytaj też:

