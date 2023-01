Połykasz tabletki „na sucho”? Możesz poważnie zaszkodzić swojemu zdrowiu

Przyjmowanie leków i suplementów diety w tabletkach nie zawsze jest przyjemne. Tabletki bez ułatwiającej ich połykanie powłoki, a także wyjątkowo duże kapsułki, mogą powodować poważne problemy podczas przyjmowania różnych preparatów np. doprowadzić do fatalnego w skutkach zadławienia. Jak podaje serwis The List, bardzo dużym zagrożeniem dla naszego zdrowia, jest przyjmowanie tabletek „na sucho”, czyli bez popijania ich odpowiednią ilością wody.

Dlaczego nie należy przyjmować tabletek bez popijania? Brak ułatwiającego połknięcie tabletki płynu zwiększa ryzyko zadławienia, a także utrudnia przemieszczanie się leku w przewodzie pokarmowym.

Dlaczego powinniśmy przestrzegać zasad przyjmowania preparatów w tabletkach?

W tabletce znajdują się określone związki, które powinny zacząć uwalniać się w odpowiednim miejscu. W zależności np. od rodzaju leku może się on wchłaniać w różnych odcinkach układu pokarmowego, do których powinien dotrzeć w nienaruszonym stanie. W celu ochrony substancji czynnej m.in. przed działaniem soków trawiennych stosowane są różnego rodzaju powłoki i specjalne kapsułki. Jeżeli nie popijamy tabletek wodą, to może dojść utknięcia leku w przełyku oraz związanych z tym uszkodzeń delikatnej śluzówki.

Serwis The List opisuje historię niefortunnego połknięcie tabletki, która została zaczerpnięta z TikToka – mężczyzna przed pójściem spać przyjął lek bez popijania, co miało opłakane skutki, bo tabletka utknęła w jego gardle, doprowadzając do poważnego uszkodzenia błony śluzowej.

To tylko przykład, jednak każdemu z nas może przydarzyć się taki wypadek. Połknięta bez popijania tabletka może przykleić się do śluzówki, skutkując koniecznością wizyty na pogotowiu, jednak nie jest to jedyne z czyhających na nas zagrożeń. Połykając tabletki „na sucho”, możemy się zadławić, co stanowi poważne zagrożenie dla naszego zdrowia i życia.

Czytaj też:

Adaptogeny - czy zioła na depresję, stres i poprawę nastroju działają? Czym są adaptogeny roślinne?

Nieważne, jakie leki przyjmujemy, zawsze powinniśmy przestrzegać zaleceń, które znajdują się w ulotce lub zostały nam przekazane przez lekarza bądź farmaceutę! Dotyczy to zarówno osób dorosłych, jak i dzieci.

Czego nigdy nie robić, przyjmując różnego rodzaju tabletki?

Leki i suplementy diety nie powinny być przyjmowane bez popijania, jednak musimy również zwrócić uwagę na to, jakim płynem je popijamy. Najlepszym wyborem jest woda. Inne napoje, np. kawa, herbata lub soki owocowe, mogą powodować zaburzenia w przyswajaniu substancji czynnych lub wchodzić z nimi w interakcje. Nie należy również rozgryzać i dzielić tabletek, wysypywać zawartości kapsułek lub rozpuszczać tabletek w wodzie, bez wcześniejszego skonsultowania się z lekarzem bądź farmaceutą, a także zapoznania się z ulotką leku.

Czytaj też:

Nie łącz leków na przeziębienie i grypę z tymi produktami. Skutki mogą być opłakaneCzytaj też:

Nikt nie kontroluje oddziałów chirurgicznych. Prof. Dziki: Źle wykonanej operacji nic nie naprawi