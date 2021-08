5 napojów, którymi nie wolno popijać leków

Aby lekarstwa działały w prawidłowy sposób, muszą być przyjmowane zgodnie z zaleceniami przepisującego je lekarza. W razie wątpliwości zawsze możemy skorzystać z porady farmaceuty. Ważne informacje na temat stosowania leku znajdziemy też w dołączonej do niego ulotce.

Leki należy popijać wodą

Na opakowaniach większości leków, pastylek czy innego rodzaju tabletek dowiemy się, że należy popijać je wodą. Niekiedy jednak mamy pod ręką inny napój – chociażby sok owocowy, czy też kawę. Czy możemy popić nimi leki? Lepiej tego nie robić i trzymać się wytycznych z ulotki producenta. Inne napoje mogą wydłużać czas rozpadu leków, co może powodować rozpuszczenie tabletki, zanim zostanie wchłonięta przez organizm. To oczywiście może wpłynąć na jego skuteczność. Zarówno leki na receptę, jak i leki dostępne bez recepty oraz suplementy diety musimy przyjmować zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.

Tymi napojami nie popijaj leków

Które napoje są niewskazane? Sprawdź naszą listę.

Kawa



Kawa zawiera silne związki oraz kofeinę, co mogą potencjalnie powodować interakcje z lekami. Dodatkowo gorące napoje mogą wpłynąć na chemię i czas rozpadu leku.



Napój energetyczny



Napoje energetyczne są wśród napojów zakazanych do popijania leków. Duża dawka cukru i kofeiny nie jest sprzymierzeńcem zdrowia, a długotrwałe spożywanie energetyków niesie konsekwencje dla całego organizmu.



Sok pomarańczowy



Być może to zdrowy napój, ponieważ zawiera dużo witaminy C, jednak nie powinien być łączony z lekami. Naukowcy odkryli, że sok pomarańczowy wpływa na czas uwalniania leku. Inne słodkie soki także są niewskazane.



Coca-Cola



Badania pokazały, że cola wpływa na rozpad większości leków. Dodatkowo duża zawartość cukru w tym napoju może nasilać stan zapalny.



Maślanka



Być może maślanka nie należy do najczęstszych napojów, którymi ktoś chce popić leki, ale trzeba ją wpisać na listę tych niepolecanych. Czytaj też:

Jak odróżnić infekcję bakteryjną od wirusowej?