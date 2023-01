Te objawy wskazują na chorobę grzybiczą. Co jest jej przyczyną?

Jeśli jesteśmy w dobrej formie, te grzyby są dla nas zupełnie niegroźne. Zdarza się, że wywołują niegroźne zakażenia, np. infekcje intymne u kobiet. Przy problemach z obniżoną odpornością Candida, czyli grzyb z gatunku drożdżaków, może rozmnożyć się ponad miarę i wywołać ciężkie infekcje, obejmujące wiele narządów, w tym serce, płuca, nerki, kości czy mózg. Choroba określana jest mianem kandydozy.

Co sprzyja rozwojowi choroby?

Do rozwoju kandydozy może dojść w wyniku długotrwałego przyjmowania antybiotyków, zwłaszcza z grupy tetracyklin i aminoglikozydów lub leków immunosupresyjnych, m.in. cytostatyków czy glikokortykosteroidów. Do obniżenia odporności może dojść również w wyniku niektórych chorób np. AIDS, cukrzycy, niewydolności wątroby, białaczki, a także w trakcie radioterapii czy leczenia przeciwnowotworowego.

Objawy kandydozy układowej

Objawy kandydozy mogą być bardzo różnorodne i zależą od tego, gdzie wystąpiła infekcja – wskazują lekarze. Do najczęstszych należą:

gorączka, utrata apetytu, dreszcze, bóle mięśni i stawów;

duszność bądź bóle w klatce piersiowej związane z zajęciem serca;

kaszel z odkrztuszaniem wydzieliny związany z zapaleniem płuc;

zwiększenie ilości oddawanego moczu bądź jego brak, związane z zakażeniem nerek;

bóle kości;

zaburzenia czynności mózgu, serca, oczu, przewodu pokarmowego, gruczołów wydzielania wewnętrznego (trzustki, tarczycy) związane z obecnością mikroropni;

żółtaczka, powiększenie obwodu brzucha związane z zajęciem wątroby i śledziony.

Leczenie

Leczenie kandydozy układowej polega przede wszystkim na podawaniu leków przeciwgrzybiczych. Śmiertelność w przebiegu choroby jest bardzo duża. Z powodu infekcji umiera ok. 30-40 proc. pacjentów. Ryzyko zgonu wzrasta, jeśli grzyby zaatakowały wątrobę i śledzionę.

Jak zapobiec chorobie?

Chociaż kuracje odgrzybiające są ostatnio modne, to lekarze ich nie zalecają. Przypominają, że jeśli organizm pracuje prawidłowo, to drożdżaki nie tylko nam nie zagrażają, ale wspierają prawidłowe funkcjonowanie jelit. Przyjmowanie preparatów odgrzybiających nie jest więc uzasadnione i może przynieść więcej szkody niż pożytku. W wyniku kuracji może dojść do nudności, wymiotów, bólów brzucha czy biegunki.

