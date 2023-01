Na co pomaga moczenie nóg w wodzie z czosnkiem?

Jeśli czujesz się niewyraźnie, szukasz sposobów na to, by się rozgrzać. Dobrze jest otulić się kocem i położyć na kanapie z kubkiem gorącej herbaty z sokiem malinowym czy imbirem i miodem. Dobrze też wziąć ciepłą kąpiel lub wymoczyć nogi w gorącej wodzie. Te domowe sposoby na przeziębienie pomagają się rozgrzać, przyspieszyć krążenie i usunąć z organizmu drobnoustroje, które wywołały infekcję.

Moczenie nóg w wodzie sposobem na przeziębienie

W czasie przeziębienia czy infekcji wirusowej warto moczyć nogi w wodzie z solą. Pomaga ona wyciągnąć z organizmu toksyny i dobrze rozgrzewa. Wiele osób do takiej mieszanki dodaje pokrojony czosnek. Czy słusznie?

Pokrojony czosnek wydziela allicynę, substancję, która uważana jest za naturalny antybiotyk. Allicyna zabija bakterie i robi to skuteczniej niż penicylina. W przypadku kataru czy zapalenia zatok warto zostawić na noc w sypialni pokrojony na cząstki ząbek czosnku. To pomaga udrożnić nos, a także przyspieszyć leczenie infekcji.

Czosnek będzie działał w ten sam sposób, gdy dodamy go do ciepłej wody. Może pomóc przyspieszyć leczenie, rozgrzać organizm i zwalczyć infekcję. Po wymoczeniu nóg w wodzie z czosnkiem warto założyć grube skarpetki i wygrzać się pod kołdrą. Ten sposób jednak tylko wspomaga funkcjonowanie układu immunologicznego i może pomóc nam poprawić samopoczucie, gdy czujemy się przemarznięci i niewyraźni.

Moczenie w czosnku sposobem na grzybicę stóp

Moczenie nóg w wodzie z czosnkiem jest jednak znakomitym sposobem na to, by pozbyć się grzybicy stóp. Czosnek działa przecigrzybiczo i przeciwbakteryjnie, dlatego jeśli po wizycie na basenie lub na siłowni borykamy się z tą nieprzyjemną dolegliwością, powinniśmy wymoczyć stopy w czosnku. Taka 10-minutowa kąpiel może wspomóc nas w walce z tą chorobą skóry.

Co ciekawe, moczenie nóg w wodzie z czosnkiem to polecana domowa metoda na walkę z nadmiernym poceniem stóp. W takiej sytuacji warto regularnie co jakiś czas moczyć nogi w wodzie z czosnkiem.

