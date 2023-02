Objawy zażycia pigułki gwałtu. Reaguj, zanim „urwie ci się film”

Jeśli „uwał ci się film” po wypiciu jednego drinka, a nawet soku, to może oznaczać, że dosypano do niego niebezpieczną substancję, tzw. pigułkę gwałtu. Takie sytuacje zdarzają się najczęściej w klubach czy dyskotekach, kiedy zostawia się napoje na stołach i idzie tańczyć. Co jeszcze wskazuje, że doszło do tragicznego zdarzenia?

Objawy zażycia pigułki gwałtu

W zależności od przyjętej dawki pigułka gwałtu może dawać różne objawy ze strony układu nerwowego. Przy zażyciu poniżej 1g, tej substancji, odczuwa się odprężenie, następuje wzmocnienie bodźców słuchowych i wzrokowych, wzmożony nastrój aż po uczucie euforii. Dawka do 2 g występuje zaburzenia równowagi, mdłości i zaburzenia mowy. Przy spożyciu większych ilości substancji, pojawia się:

Jeśli zauważymy u któregoś z uczestników imprezy niepokojące objawy, wezwijmy natychmiast pogotowie. Przyjęcie zbyt dużej dawki GHB może doprowadzić do śpiączki, nagłego zatrzymania krążenia i śmierci.

Pigułka gwałtu – co to za substancja?

Pigułka gwałtu to kwas gamma–hydroksymasłowy GHB. Występuje w postaci proszku lub granulatu, łatwo się rozpuszcza. Nie ma smaku ani zapachu. Badania krwi pozwalają wykryć go najpóźniej 8 godzin po zażyciu. Na następny dzień po zdarzeniu trudno więc stwierdzić, czym odurzono ofiarę.

„Bardzo łatwo pokonuje barierę krew-mózg, zatem na pierwsze objawy u swojej ofiary sprawca nie musi czekać zbyt długo” – wskazują eksperci.

Kto najczęściej pada ofiarą pigułki gwałtu?

Chociaż ofiarami są najczęściej młode kobiety, to powinni uważać na nią wszyscy. Na policję zgłaszają się również mężczyźni, którzy podczas nocnej zabawy w klubie stracili nie tylko pamięć, ale i pieniądze.

Jak się ustrzec?

Chociaż tej substancji trudno się ustrzec, to warto stosować się do kilku zasad, które doradzają eksperci. Nie należy przyjmować drinków oferowanych przez nieznajomych i nie pozostawiać napojów na stole bez opieki.

