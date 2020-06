Siniak czy zakrzep – jak to stwierdzić? Pozory mogą mylić

Siniak często powstaje, gdy zewnętrzna warstwa skóry jest nadal nienaruszona. Zmienia kolor widocznych warstw skóry. Ta zmiana wyglądu wynika z pękania w okolicy maleńkich naczyń krwionośnych zwanych naczyniami włosowatymi. Skóra może nadal zmieniać kolor, gdy siniak zaczyna się goić.

Zakrzepy mogą również wynikać z uszkodzenia naczynia krwionośnego. Kiedy nastąpi uszkodzenie naczynia krwionośnego, takie jak uszkodzenie na skutek skaleczenia lub uderzenia tępym przedmiotem, krew wycieka z naczynia krwionośnego do tkanki wokół niego. Tworzy kolekcję krwi, która często krzepnie, co nazywa się krwiakiem.

Zakrzep może również wystąpić wewnątrz naczynia krwionośnego. Czasami przyczyną może być problem krzepnięcia krwi w ciele. W innych przypadkach wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca i inne stany mogą uszkodzić wyściółkę naczynia krwionośnego, powodując tworzenie się skrzepliny.

Różnice w przyczynach siniaków i zakrzepów krwi

Zarówno siniaki, jak i skrzepy krwi mogą być wynikiem uszkodzenia naczyń krwionośnych. Jednak przyczyny i objawy mogą się różnić.

Przyczyny siniaków

Po silnym uderzeniu może powstać siniak.

Siniaki zwykle występują po urazie, takim jak kontakt z twardym przedmiotem, upadek lub złamanie kości. Tego rodzaju obrażenia mogą powodować pękanie naczyń krwionośnych w skórze. Siniaki mogą wystąpić w dowolnym miejscu na skórze.

Rozerwane naczynia krwionośne opróżniają się z krwi, która zostaje uwięziona i odbarwiona pod powierzchnią skóry, tworząc siniak. Czarno-niebieski wygląd siniaka wynika z braku tlenu w uwięzionej krwi.

Przyczyny zakrzepów krwi

Zakrzepy są częścią naturalnego procesu gojenia się po urazie. Uszkodzenie obszaru powoduje, że koagulanty we krwi zwane płytkami krwi gromadzą się i zbijają razem w pobliżu urazu, co pomaga zatrzymać krwawienie.

Małe skrzepy są normalne i same znikają. Jednak niektóre zakrzepy stają się większe niż to konieczne lub tworzą się w miejscach, w których nie ma obrażeń. Skrzepy krwi mogą tworzyć się same w naczyniu krwionośnym z powodu hiperkoagulacji, która wymaga leczenia.

Objawy

Wiele objawów siniaków i zakrzepów krwi może być dość podobnych, ale niektóre rodzaje zakrzepów mogą powodować znacznie poważniejsze skutki.

Objawy siniaków

Większość siniaków powoduje podobne objawy.

Widoczna część siniaka będzie początkowo czerwonawa, a następnie kolor zmieni się w ciemnoniebieski, purpurowy lub czarnawy w ciągu pierwszych kilku godzin lub dni. Siniak zmienia kolor w miarę gojenia, zwykle staje się jaśniejszy i bardziej żółty, aż całkowicie zniknie.

Siniaki mogą być bolesne przy dotyku podczas gojenia. Gdy ślady siniaka zanikają, ból również maleje.

Objawy zakrzepów krwi

Głębokie skrzepy krwi lub krwiaki nie są dokładnie takie same, jak się goją, ale mogą powodować różne objawy w zależności od tego, gdzie znajdują się w ciele i na jakie tkanki wpływają. Duże krwiaki występujące w mięśniach lub narządach często wymagają leczenia.

Zakrzepy w naczyniach krwionośnych mogą blokować przepływ krwi i tlenu do części tkanki. Ta niedrożność może zagrażać życiu, ponieważ może powodować poważne uszkodzenia lub śmierć komórek. Niektóre przykłady ciężkich stanów, które może powodować zakrzep, obejmują:

Udar: zakrzep w dowolnej tętnicy dochodzącej do mózgu lub w samym mózgu.

Zawał serca: zakrzep krwi w tętnicy serca.

Zator płucny: zakrzep krwi w tętnicy płucnej.

Niedokrwienie krezki: zakrzep krwi w tętnicy jelitowej.

Zakrzepica żył głębokich: zakrzep krwi w dowolnej głębokiej żyle, najczęściej w nodze.

Objawy zakrzepu różnią się w zależności od narządu i tkanki, na którą wpływa, i mogą to być:

niewyraźna mowa i drętwienie lub osłabienie po jednej stronie ciała, które są oznakami udaru mózgu

ból w klatce piersiowej i duszność, które mogą oznaczać zawał serca lub zatorowość płucną

ból brzucha, gorączka i krew w kale, które są oznakami niedokrwienia krezki

ból i obrzęk nóg.

Każdy, kto myśli, że doświadcza objawów zakrzepu, powinien natychmiast udać się do lekarza.

Czynniki ryzyka

Istnieje wiele czynników ryzyka zakrzepów i siniaków, z których niektórzy mogą sobie poradzić poprzez zmianę stylu życia.

Czynniki ryzyka siniaków

Siniaki są stosunkowo częstym zjawiskiem. Uderzenie w twardą powierzchnię zwykle wystarcza, aby spowodować siniak. Może to nie mieć znaczącego wpływu na zdrowie, więc czasami dana osoba nie pamięta, jak nabyła siniak. Chociaż większość ludzi miewa siniaki, określone czynniki mogą zwiększyć prawdopodobieństwo.

Niektóre leki, w tym rozrzedzające krew, mogą prowadzić do zwiększonego krwawienia z naczyń krwionośnych po urazie, a tym samym do większego zasinienia. Może się to zdarzyć zarówno w przypadku leków rozrzedzających krew na receptę, takich jak warfaryna, jak i leków dostępnych bez recepty (OTC), takich jak aspiryna i suplementy z oleju rybnego.

Niektóre niedobory witamin lub zaburzenia krwawienia mogą również uczynić osobę bardziej podatną na siniaki i krwawienie, a starzenie się powoduje, że skóra i naczynia krwionośne są bardziej kruche. Istnieją również pewne schorzenia, które mogą prowadzić do nieprawidłowo niskich płytek krwi lub niskich czynników krzepnięcia, co może prowadzić do niewyjaśnionego zasinienia lub krwawienia.

Czynniki ryzyka zakrzepów krwi

Siedzenie przez dłuższy czas może zwiększać ryzyko zakrzepów.

Normalne gojenie się ran może obejmować tworzenie się skrzepów krwi. Jednak istnieje wiele czynników ryzyka dla innych skrzepów krwi tworzących się w naczyniach krwionośnych.

Predyspozycje genetyczne są czynnikiem ryzyka nieprawidłowego krzepnięcia krwi. Ludzie mogą być bardziej narażeni na nadmierne krzepnięcie krwi, jeśli mają rodzinną historię niebezpiecznych zakrzepów krwi lub wcześniej mieli je sami.

Według American Society of Hematology do innych czynników, które mogą zwiększyć ryzyko, należą:

palenie

ciąża

wiek powyżej 60 roku życia

nadwaga lub otyłość

siedzenie lub odpoczynek przez dłuższy czas

bycie po terapii hormonalnej

przejście w ostatnim czasie operacji.

Inne zaburzenia mogą również zwiększać prawdopodobieństwo zakrzepów krwi. Należą do nich między innymi przewlekłe choroby zapalne, niewydolność serca, nadciśnienie i cukrzyca. Osoby, które doświadczyły niedawnej traumy, takiej jak upadek lub inny wypadek, również mogą być bardziej zagrożone.

Kiedy iść do lekarza?

Każdy z silnym bólem w miejscu urazu powinien udać się do lekarza w celu uzyskania pełnej diagnozy. Zwykłe zasinienie rzadko stanowi powód do niepokoju, ale każde niewyjaśnione zasinienie wymaga wizyty u lekarza.

Niektóre ciężkie schorzenia mogą powodować niewyjaśnione siniaki, krwawienia i zakrzepy krwi. Warunki te wymagają właściwej diagnozy i leczenia. Ludzie powinni porozmawiać z lekarzem na temat siniaków trwających dłużej niż 2 tygodnie lub pojawiających się wraz z innymi objawami, takimi jak ból lub obrzęk.

Każdy, kto podejrzewa, że ​​występują objawy zakrzepu, powinien natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. Wskazane jest również, aby osoby o wyższym ryzyku wystąpienia zakrzepu zgłosiły się do lekarza jako środek ostrożności.

Każdy, kto doświadcza następujących objawów, powinien również odwiedzić lekarza: