Opłaty za sanatorium na NFZ. Ile kosztuje pobyt w sanatorium?

Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Jeśli po zakończeniu leczenia pacjent potrzebuje zabiegów leczniczych czy rehabilitacyjnych, może ubiegać się o pobyt w sanatorium uzdrowiskowym. Musi uzyskać tylko skierowanie od lekarza i złożyć odpowiednie dokumenty. Jak wyglądają zasady przyznawania pobytu w sanatorium?

Dla kogo sanatorium?

Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym przysługuje wszystkim, którzy mają ubezpieczenie chorobowe. Należy się zarówno dzieciom, jak i osobom dorosłym. Aby otrzymać możliwość leczenia uzdrowiskowego, należy otrzymać odpowiednie skierowanie, które wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a także dołączyć do niego wyniki badań specjalistycznych lub kserokopię karty pobytu w szpitalu. Dokumentację trzeba przesłać do odpowiedniego oddziału NFZ, a następnie oczekiwać na informację zwrotną.

Sanatorium na NFZ należy się osobom, które muszą skorzystać z zabiegów leczniczych czy rehabilitacyjnych, by odzyskać utracone zdrowie lub sprawność po chorobie czy wypadku.

Z jakiego leczenia można skorzystać w czasie pobytu w sanatorium?

W czasie pobytu w sanatorium na NFZ można skorzystać z zabiegów z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego:

kąpieli leczniczych i ćwiczenia w basenach,

inhalacji,



natrysków, biczów szkockich, masaży wodnych,

ciepłolecznictwa, światłolecznictwa,

krioterapii,

zawijań i okładów,

gimnastyki,

masażu leczniczego

Czas trwania leczenia uzdrowiskowego

Długość pobytu w szpitalu uzdrowiskowym lub sanatorium uzdrowiskowym jest różna:

Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym trwa 21 dni, a pobyt dziecka 27 dni

dni, a pobyt dziecka dni Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 dni

dni Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni

dni Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni

dni Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci trwa od 6 do 18 dni

Czy za pobyt w sanatorium trzeba płacić?

Za leczenie uzdrowiskowe w niektórych przypadkach trzeba zapłacić:

Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym jest bezpłatny

Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym osoby dorosłem jest częściowo odpłatny , a dziecka bezpłatny

, a Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej jest częściowo odpłatny.

Za co trzeba zapłacić w sanatorium na NFZ?

Każdy pacjent przebywający w sanatorium musi przygotować się na poniesienie kosztów częściowej odpłatności, m.in. koszt zakwaterowania i wyżywienia. Oprócz tego należy przygotować się na:

koszty przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego

koszty pobytu opiekuna pacjenta, np. w przypadku pobytu dziecka w sanatorium na NFZ

koszty opłat klimatycznych

koszty zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych, niezwiązanych z chorobą podstawową, która jest bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe.

Ile kosztuje pobyt w sanatorium na NFZ?

Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym osoby dorosłej jest częściowo odpłatny. Opłaty dotyczą zakwaterowania i wyżywienia, zależą od warunków zakwaterowania i od sezonu. Najdroższy jest pokój jednoosobowy z łazienką w sezonie letnim, najtańszy pokój wieloosobowy bez pełnego węzła sanitarnego. Wysokość opłaty reguluje minister zdrowia.

Najwięcej należy zapłacić za pobyt w pokoju jednoosobowym z pełnym węzłem sanitarnym w sezonie od 1 maja do 30 września. Stawka za dzień pobytu pacjenta wynosi 40,9 złotych. W tym samym okresie stawka za pokój wieloosobowy z pełnym węzłem sanitarnym (łazienką) wynosi 14,8 zł, a w pokoju bez łazienki 11,9 zł.

W sezonie od 1 października do 30 kwietnia pobyt w pokoju jednoosobowym z pełnym węzłem sanitarnym kosztuje 32,6 złotych. Dzień pobytu w pokoju wieloosobowym z pełnym węzłem sanitarnym kosztuje 12,5 zł, a bez pełnego węzła sanitarnego 10,6 zł.

Wyższe lub dodatkowe opłaty za sanatorium NFZ – nielegalne

Koszt pobytu w sanatorium na NFZ ustala Ministerstwo Zdrowia. Podwyższanie stawek lub pobieranie przez sanatorium dodatkowych opłat za wykonywanie zabiegów leczniczych jest nielegalne. Zabiegi są bezpłatne.

Czy można skorzystać z sanatorium bez skierowania?

Z leczenia uzdrowiskowego można skorzystać również ze skierowania. Pobyt w sanatorium prywatnym jest jednak czym innym niż pobyt w sanatorium na NFZ – w tej sytuacji pacjent musi ponieść wszystkie koszty.

Leczenie dzieci

Z pobytu w sanatorium może skorzystać każde dziecko w wieku od 3 do 18 lat. Dzieci w wieku od 3 do 6 lat mogą być kierowane na pobyt w sanatorium na NFZ pod opieką osoby dorosłej lub same. Skierowanie na pobyt w sanatorium wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, dołączając do niego wyniki badań dziecka oraz karty informacyjne dotyczące pobytów w szpitalu.

Pobyt dziecka w sanatorium na NFZ jest bezpłatny i trwa dłużej niż osoby dorosłej – 27 dni. Opłatę za pobyt w sanatoriach uzdrowiskowych musi ponieść opiekun lub rodzic i jest to odpłata pełna, a nie częściowa. Pobyt rodzica w sanatorium odbywa się w ramach urlopu. Dzieci mają zapewnianą realizację obowiązku przedszkolnego czy szkolnego, nauki w zakresie szkoły podstawowej czy ponadpodstawowej.

