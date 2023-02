Ile kosztuje sanatorium prywatnie? Sprawdź, jakie są opłaty za prywatne sanatoria

Sanatorium na NFZ jest zalecane jako kontynuacja leczenia szpitalnego, w sytuacji, gdy pacjent potrzebuje określonych zabiegów rehabilitacyjnych lub leczniczych, by wrócić do zdrowia. Pobyt w sanatorium jest jednak możliwy również bez dofinansowania z NFZ – w takiej sytuacji za sanatorium prywatnie trzeba po prostu zapłacić. Ile kosztuje pobyt w sanatorium w przypadku prywatnego leczenia uzdrowiskowego?

Do sanatorium ze skierowaniem?

Na podstawie zarządzenia ministra zdrowia, pobyt w sanatorium na NFZ jest możliwy wyłącznie ze skierowaniem. Pacjent otrzymuje wtedy dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia, co oznacza, że cena pobytu w ośrodku jest dużo niższa niż dla osoby wyjeżdżającej tam prywatnie. W sanatorium na NFZ trzeba jednak ponieść częściową odpłatność, m.in. za zakwaterowanie. Nie płaci się natomiast za branie udziału w zabiegach leczniczych, rehabilitacyjnych czy za konsultacje lekarskie.

Sanatorium prywatnie – kto może skorzystać i czy potrzebne jest skierowanie?

W przypadku pobytu w sanatorium prywatnie skierowani nie jest potrzebne. To oznacza, że termin oczekiwania na pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest krótszy niż wtedy, gdy korzystamy z dofinansowania NFZ. Aby skorzystać z takiej kuracji, konieczne jest jedynie zarezerwowanie terminu oraz ustalenie, z jakiego rodzaju zakwaterowania chcemy skorzystać.

Sanatorium prywatne. Bez skierowania, ale ceny wyższe

Przy rezerwowaniu pobytu w sanatorium należy mieć świadomość, że ceny są wyższe niż wtedy, gdy wyjeżdżamy na NFZ. Koszt pobytu w sanatorium jest uzależniony od:

okresu pobytu – latem jest inny sezon rozliczeniowy niż zimą; w okresie letnim od maja do 30 września jest drożej niż poza sezonem,

standardu pokoju – pokój jednoosobowy z pełnym węzłem sanitarno-higienicznym będzie droższy niż pokój wieloosobowy,

długości pobytu,

oferty sanatorium.

Ile kosztuje sanatorium prywatnie?

Koszt pobytu w sanatorium uzdrowiskowym prywatnie wynosi od 150 do 250 złotych za jeden dzień. Cena zawiera:

zakwaterowanie,

wyżywienie w formie 3 posiłków dziennie,

dostęp do basenów,

konsultacje lekarskie,

zabiegi odnowy biologicznej,

zabiegi lecznicze,

możliwość korzystania z kuracji pitnych,

możliwość korzystania z kąpieli leczniczych.

Prywatne sanatorium – gdzie jechać?

Wykaz uzdrowisk w Polsce znajdziemy na stronie Ministerstwa Zdrowia. Mamy do wyboru 34 miejscowości podzielone na sanatoria nad morzem, w górach lub na nizinach. Przy każdej miejscowości, w której znajduje się ośrodek, widnieją informacje, jakie schorzenia są tam leczone.

Po wybraniu sanatorium, wystarczy zadzwonić do uzdrowiska i zapytać o możliwe terminy przyjazdu. W ośrodku powinni nam również udzielić informacji, jaki jest koszt pobytu w danej placówce.

Za co trzeba dodatkowo zapłacić w sanatorium?

Jeśli chcemy odbyć podróż do sanatorium, upewnijmy się również co do tego, z jakim rodzajem wyżywienia będziemy mieli do czynienia. Ośrodki oferują dietę bezmleczną czy wegańską, ale zazwyczaj jest ona dodatkowo płatna. Za dwutygodniowy pobyt z odpowiednio dobraną dietą trzeba zapłacić dodatkowo nawet o tysiąc złotych więcej.

Ile trwa turnus w sanatorium?

Turnusy trwają 7, 14 lub 21 dni. Jeśli pacjent wyjeżdża do sanatorium prywatnie, sam decyduje o tym, ile będzie trwał jego turnus. Ostateczna cena uzależniona jest nie tylko od długości pobytu, ale również od wyżywienia oraz zakwaterowania.

Pokój wieloosobowy będzie tańszy niż pokój dwuosobowy z pełnym węzłem sanitarno-higienicznym. Jeśli chcemy zostać zakwaterowani w pokoju dwuosobowym bez towarzystwa, trzeba ponieść za to dodatkowe opłaty. Wysokość opłaty jest indywidualna i należy o nią dopytywać w konkretnym ośrodku. Tam również udzielą informacji, jaki będzie ostateczny koszt zakwaterowania.

Pamiętajmy, że każde sanatorium dolicza dodatkową opłatę uzdrowiskową. Do zapłaty jest także opłata klimatyczna.

Prywatne sanatorium nad morzem. Ile kosztuje?

Koszt pobytu w prywatnym sanatorium nad morzem waha się od 150 złotych do 350 zł za dobę. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie danych ośrodków wraz z informacją o tym, jakie są dostępne pakiety.

Nad morzem możemy skorzystać z kuracji w następujących ośrodkach:

Sanatorium Dąbki

Sanatorium Dźwirzyno

Sanatorium Gdańsk

Sanatorium Jarosławiec

Sanatorium Kamień Pomorski

Sanatorium Kołobrzeg

Sanatorium Łeba

Sanatorium Międzyzdroje

Sanatorium Niechorze

Sanatorium Sopot

Sanatorium Stegna

Sanatorium Świnoujście

Sanatorium Ustka,

Sanatorium Ustronie Morskie

Sanatorium Władysławowo

Sanatorium w górach – ile kosztuje leczenie uzdrowiskowe?

Pobyt w sanatorium w górach jest tańszy niż nad morzem. Do wyboru jest 13 miejscowości, a ceny kształtują się od 130 do 220 złotych za dobę. Średnia cena wynosi około 160 zł za dobę, z pełnym wyżywieniem, zabiegami leczniczymi i konsultacjami lekarzy.

W górach możemy skorzystać z kuracji w następujących ośrodkach:

Sanatorium Bukowina Tatrzańska

Sanatorium Cieplice

Sanatorium Duszniki Zdrój

Sanatorium Iwonicz Zdrój

Sanatorium Krynica Zdrój

Sanatorium Kudowa Zdrój

Sanatorium Lądek Zdrój

Sanatorium Polanica Zdrój

Sanatorium Ustroń

Sanatorium Rabka Zdrój

Sanatorium Szczawno Zdrój

Sanatorium Świeradów Zdrój

Sanatorium Zakopane

Sanatorium na nizinach – ile kosztuje pobyt w ośrodkach uzdrowiskowych?

Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym na nizinach kosztuje więcej niż w górach lub nad morzem: ceny kształtują się od 130 do nawet 290 złotych za dobę. Trzeba jednak podkreślić, że kuracjusze mogą mieć do wyboru większą ilość zabiegów niż w ośrodkach nadmorskich lub wysokogórskich. W sanatoriach nizinnych może być do dyspozycji nawet 30 zabiegów.

Na terenach nizinnych można skorzystać z kuracji w następujących ośrodkach:

Sanatorium Augustów

Sanatorium Busko Zdrój

Sanatorium Ciechocinek

Sanatorium Inowrocław

Sanatorium Konstancin

Sanatorium Nałęczów

Sanatorium Połczyn Zdrój

Sanatorium Uniejów

