Jak być wiecznie młodym? Naukowcy już wiedzą, jak opóźnić proces starzenia

Naukowcy wykazali, że jeśli starzejącemu się organizmowi dostarczymy młodej krwi, to wszystkie organy zaczynają sprawniej pracować, a nawet funkcje mózgu ulegają poprawie. Zastanawiali się, jak cofnąć naturalny proces starzenia się układu krwionośnego. Zauważyli, że może w tym pomóc anakinra – lek przeciwzapalny stosowany w reumatoidalnym zapaleniu stawów.

„Jeśli sprawilibyśmy, aby 70-latek miał 40-letni układ krwiotwórczy, potencjalnie moglibyśmy poprawić jego zdrowie, a może nawet wydłużyć życie” – uważa dr Emmanuelle Passegué, autorka badania.

Sekret tkwi w komórkach macierzystych

Za tworzenie krwi odpowiadają komórki macierzyste, tzw. komórki hematopoetyczne znajdujące się w szpiku kostnym. Pod wpływem starzenia dochodzi tam do procesu zapalnego, który prowadzi do szeregu niekorzystnych zmian. Komórki zaczynają produkować mniej czerwonych krwinek i mniej komórek odpornościowych. Skutkuje to anemią i zwiększonym ryzykiem infekcji. Aberracje genomów komórek prowadzą natomiast do zmian nowotworowych we krwi.

„Pomyśleliśmy, że skoro komórki hematopoetyczne żyją w szpiku, to właśnie to miejsce może stanowić klucz do rozwiązania naszego problemu” – wyjaśnia doktorant Carl Mitchell, współautor badania.

Co jest w stanie odmłodzić komórki?

Naukowcy odkryli, że kluczową rolę w odmładzaniu hematopoetycznych komórek macierzystych odgrywa interleukina 1B (IL-1B). Jak tłumaczą, interleukiny to cząsteczki odpowiedzialne za przekazywanie informacji pomiędzy leukocytami. To one sterują aktywnością leukocytów. Kiedy więc zablokowali anakinrą – lekiem przeciwzapalnym stosowanym w reumatoidalnym zapaleniu stawów działanie interleukiny 1B (IL-1B), okazało się, że komórki macierzyste odzyskiwały młodość. Eksperyment prowadzono na szczurach. Teraz badacze chcą sprawdzić, czy taki proces prowadziłby do odmłodzenia komórek również u ludzi

„Leczenie starszych pacjentów środkami przeciwzapalnymi blokującymi funkcję IL-1B powinno pomóc w utrzymaniu zdrowszej produkcji krwi” – wskazuje dr Emmanuelle Passegué, autorka badania.

Wcześniejsze badania naukowców

Wcześniejsze badania tej samej grupy naukowców nad „eliksirem młodości” nie były tak obiecujące. Nie powiodły się próby odmłodzenia hematopoetycznych komórek macierzystych za pomocą odpowiedniej diety ani ćwiczeniami fizycznymi. Pożądanych rezultatów nie dał również przeszczep starych komórek macierzystych do młodego szpiku kostnego ani nawet przetoczenie młodej krwi.

https://www.nature.com/articles/s41556-022-01053-0

