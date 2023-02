Leczysz się na nadciśnienie? Tego leku już wkrótce nie kupisz

Atenolol to lek, który chroni serce w czasie wysiłku fizycznego lub stresu, zwalnia czynność serca, zmniejsza kurczliwość i zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen. Powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego krwi i dlatego stosuje się go w leczeniu nadciśnienia. Inne wskazania do terapii tym preparatem to:

dławica piersiowa,

zaburzenia rytmu z szybką czynnością serca,

zawał mięśnia sercowego (wczesna interwencja w ostrej fazie zawału).

Z czego wynikają problemy z dostępnością Atenololu?

Ważność pozwolenia na dopuszczenie leku do obrotu w Polsce wygasła 1 grudnia 2022 roku. Minister zdrowia wydał zgodę na czasowe dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych sprowadzanych z zagranicy.

„Firma Sanofi-Aventis Sp. z o.o., zaprzestała wprowadzania na rynek Atenololu, Atenolulum, tabletki po 25 mg oraz 50 mg – wskazano w komunikacie wydanym przez resort zdrowia”.

Gdzie można kupić Atenolol?

Jak informuje resort zdrowia, obecnie produkty lecznicze z substancją Atenololum są sprowadzane do Polski i dystrybuowane przez hurtownie farmaceutyczne:

InPharm (produkt: Atenolol Sopharma, tabletki powlekane po 25 mg oraz 50 mg);

(produkt: Atenolol Sopharma, tabletki powlekane po 25 mg oraz 50 mg); Allpharm Sp. z o.o. sp. k. (produkt: Atenolol CF 50 mg, tabletki powlekane po 50 mg);

Sp. z o.o. sp. k. (produkt: Atenolol CF 50 mg, tabletki powlekane po 50 mg); DELFARMA Sp. z o.o. (produkt: Atenolol LPH, tabletki po 50 mg);

Sp. z o.o. (produkt: Atenolol LPH, tabletki po 50 mg); MEDEZIN Sp. z o.o. (produkt: Atenolol Sopharma, tabletki powlekane po 25 mg oraz 50 mg; Aminol, tabletki po 50 mg, UTL-25, tabletki po 25 mg);

Sp. z o.o. (produkt: Atenolol Sopharma, tabletki powlekane po 25 mg oraz 50 mg; Aminol, tabletki po 50 mg, UTL-25, tabletki po 25 mg); MEDINN Sp. z o.o. (produkt: Atenolol, tabletki powlekane po 25 mg oraz 50 mg; Atenolol LPH, tabletki po 50 mg);

Sp. z o.o. (produkt: Atenolol, tabletki powlekane po 25 mg oraz 50 mg; Atenolol LPH, tabletki po 50 mg); PharmaVitae Sp. z o.o. sp.k. (produkt: Atenolol Sopharma, tabletki powlekane po 25 mg oraz 50 mg; Atenolol Sanofi 25, tabletki po 25 mg, Atenolol Sanofi 50, tabletki po 50 mg; Atenolol LPH 50 mg, tabletki po 50 mg oraz Atenolol 25 mg, tabletki po 25 mg).

Co powinni zrobić pacjenci, którzy przyjmują Atenolol?

Pacjenci, którzy przyjmują Atenolol powinni skontaktować się ze swoim lekarzem prowadzącym. Lekarz podejmie decyzję dotyczącą dalszego leczenia.

