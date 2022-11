Budowa serca – anatomia, funkcje, położenie serca

Wiedzę na temat anatomii ludzkiego ciała oraz budowy i funkcji jego poszczególnych organów zdobywamy na etapie edukacji. Okazuje się jednak, że nasza pamięć jest zawodna i przeciętna osoba dorosła, nie ma pojęcia, w jaki sposób zbudowane jest serce, jaką pełni funkcję w organizmie i jak objawiają się jego schorzenia. Serce to kluczowy organ, bez którego nie jesteśmy w stanie funkcjonować, dlatego warto dowiedzieć się o nim jak najwięcej.

Serce – czy jest „siedzibą” ludzkich uczuć?

Choć często uznajemy, że serce odpowiada za nasze emocje, to jesteśmy w błędzie. O emocjach decyduje mózg, jednak nie jest on ich symbolem. To serce bije mocniej, gdy jesteśmy zakochani i „boli”, kiedy rozstajemy się z bliską osobą. W nim też nosimy pamięć o osobach, które odeszły z tego świata i to jego rytm często podpowiada nam, jak mamy postąpić. Serce jest źródłem życiodajnej energii. Jego rytm jest rytmem życia. Możliwe jest podtrzymanie życia dzięki sztucznemu sercu i osiągnięciom nowoczesnej kardiochirurgii. Wiedza specjalistów pozwala nie tylko na przeszczep serca, ale także naprawę wielu nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, które często są związane z wadami wrodzonymi tego organu. Serce możemy darować drugiej osobie dosłownie i w przenośni, bo decydując się na przekazanie narządów do przeszczepu po naszej śmierci, może ono bić w ciele innego człowieka.

Anatomia serca człowieka – gdzie jest serce i ile waży?

Serce człowieka to najważniejszy organ, który znajduje się po lewej stronie klatki piersiowej. Pod sercem znajduje się przepona, a obok płuca. Serce kształtem przypomina stożek, u niemowląt jest bardziej symetryczne, a jego kształt zmienia się wraz z wiekiem.

Jaką funkcję pełni serce?

Rola mięśnia sercowego jest nie do przecenienia Mięsień sercowy jest pompą, która odpowiada za przepływ krwi do całego ciała. Doprowadza tlen do tkanek i komórek ciała, a usuwa z nich produkty przemiany materii. Silne i zdrowe serce człowieka umożliwia długie życie, a jakiekolwiek problemy z jego funkcjonowaniem oznaczają poważne zagrożenie dla organizmu.

Serce jest mięśniem, który nieustannie pracuje. W czasie życia człowieka nieustannie kurczy się i rozkurcza, pompując krew. Zaczyna bić u płodu około 6 tygodnia ciąży. Moment usłyszenia bicia serca własnego dziecka jest momentem magicznym, który zostaje w pamięci każdego rodzica. Serce położone jest w centralnej części klatki piersiowej, choć w większej części znajduje się po jej lewej stronie. Chronią je m.in. żebra i mostek. W bezpośredniej bliskości serca znajdują się płuca oraz kręgosłup.

Budowa serca

Organ ten jest najdoskonalszą pompą, której zadaniem jest dostarczenie krwi oraz życiodajnego tlenu do każdej tkanki organizmu. Na zewnątrz tkanki mięśniowej znajduje się błona osierdziowa. Serce składa się z dwóch komór oraz dwóch przedsionków. Nie może ono prawidłowo funkcjonować bez drożnych żył i tętnic oraz sprawnych zastawek. Krew transportowana jest po całym organizmie dzięki naczyniom krwionośnym. O każdy element serca powinniśmy dbać, bo to od zdrowia mięśnia sercowego i układu krążenia w dużej mierze zależy jakość naszego życia oraz jego długość.

Serce jest organem wielkości pięści dorosłego człowieka. Podzielone jest na dwie części za pomocą przegrody serca. Oddziela ona prawy przedsionek i prawą komorę serca od lewego przedsionka i lewej komory. Prawy przedsionek serca od prawej komory serca oddziela zastawka trójdzielna; lewy przedsionek od lewej komory serca oddziela zastawka mitralna. Budowa serca uwzględnia także żyłę główną górną i żyłę górną dolną, łuk aorty, zastawkę pnia płucnego, tętnice płucne i żyły płucne oraz koniuszek serca.

Serce tworzą zatem:

lewa komora, czyli lewy przedsionek, w którym zbiera się krew zawierająca tlen i zostaje rozprowadzona do wszystkich komórek ciała

prawa komora, czyli prawy przedsionek, w którym zbiera się krew odtlenowana i zostaje następnie wprowadzona do płuc

zastawkę trójdzielną

cztery żyły płucne pompujące krew z płuc do serca

zastawka pnia płucnego

naczynia wieńcowe (tętnice wieńcowe), które zaopatrują ludzkie serce w krew i tlen

i pozostałe wyżej wymienione elementy

Co wchodzi i wychodzi z serca?

Do prawej komory serca wpływa krew żylna odtlenowana. Zostaje ona przepuszczona przez zastawkę trójdzielną, zastawkę półksiężycowatą, tętnice płucne i wpływa do płuc. Z płuc natlenowana krew wypływa do lewej komory serca i zostaje rozprowadzona do wszystkich komórek i tkanek organizmu.

Jakie funkcje pełni serce?

W celu prawidłowego funkcjonowania serca w prawym przedsionku musi zebrać się pozbawiona tlenu krew. Poprzez prawą komorę tłoczona jest ona do płuc – jest to tzw. małe krążenie krwi, które odpowiada za jej odpowiednie wysycenie życiodajnym tlenem i usunięcie z krwi szkodliwego dwutlenku węgla, który wydalamy z organizmu podczas oddychania. Następnie wysycona tlenem krew wpływa do lewego przedsionka, skąd przedostaje się do lewej komory i poprzez zastawkę aortalną i łuk aorty transportowana jest naczyniami krwionośnymi po organizmie – mamy tutaj do czynienia z tzw. krążeniem dużym, czyli krążeniem obwodowym.

Podstawową funkcją serca jest transportowanie tlenu do każdej tkanki organizmu. To dzięki niemu może także zostać usunięty z ustroju szkodliwy dwutlenek węgla.

Serce jest niezwykle ważnym organem, który często choruje. Na choroby serca wpływa nie tylko wiek, ale także nasz styl życia i stosowana dieta. To ona w dużym stopniu odpowiada za prawidłową pracę serca seniora oraz chroni przed katastrofalnym w skutkach zamknięciem ścian tętnic i żył przez złogi cholesterolowe.

Ile bije serce na minutę?

Serce, pracując prawidłowo, uderza około 70 razy na minutę. Przyjmuje się, że prawidłowy puls u osoby dorosłej wynosi między 60 a 100 uderzeń na minutę. Puls powyżej 100 uderzeń na minutę może oznaczać tachykardię lub zaburzenia pracy serca.

U małych dzieci rytm pracy serca naturalnie jest wyższy i nie oznacza to niczego złego. Jest związane z budową fizjologiczną.

Jak rozpoznać zaburzenia rytmu serca?

Zaburzenia rytmu serca mogą być związane z wieloma czynnikami. Często przyczyniają się do nich stres i bezsenność, czasem wynikają z przyczyn fizjologicznych. Zaburzenia rytmu serca mogą prowadzić do występowania dodatkowych skurczów serca, przyspieszania lub zwalniania prawidłowego rytmu serca.

Wyróżnia się następujące rodzaje zaburzeń rytmu serca:

bradykardię

tachykardię zatokową



częstoskurcz nadkomorowy

migotanie przedsionkowo-komorowe

Jeśli problemy z pracą serca występują często, należy wybrać się do lekarza pierwszego kontaktu, który skieruje nas na EKG, a w przypadku podejrzeń poważniejszych problemów – do kardiologa.

