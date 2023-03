Tych tabletek nie wolno dzielić. Jak uniknąć błędu?

Czy można dzielić tabletki i jak to robić? To jedno z pytań, na które odpowiadają specjaliści z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w edukacyjnym filmie pt. „Tabletka tabletce nierówna, czyli o nowoczesnych postaciach leku”.

Czy każdą tabletkę można podzielić?

Producenci leków oznaczają na opakowaniach, w jaki sposób uwalniają się substancje w lekach. Proces uwalniania substancji leczniczej może być na różne sposoby modyfikowany, kiedy np. chcemy spowolnić działanie leku, albo kiedy mówimy o tabletkach dojelitowych, czyli takich, które uwolnią lek dopiero w jelicie cienkim.

"Dzielić można jedynie tabletki o niemodyfikowanym profilu uwalniania. Informacji o tym, czy i w jaki sposób to robić, szukamy na ulotce" – wyjaśnia w filmie mgr farmacji Katarzyna Kruk z Zakładu Farmacji Stosowanej UMB. Jak podkreśla specjalistka, „leków o zmodyfikowanym, czyli przedłużonym, kontrolowanym czy opóźnionym uwalnianiu, nie należy ani dzielić, ani kruszyć, ponieważ może to skutkować nagłym uwolnieniem całej dawki leku, a zatem toksycznym działaniem na organizm, czy w przypadku leków dojelitowych, przedwczesnym uwolnieniem substancji i jej inaktywacją”.

W jaki sposób dzielić tabletki?

Na tabletkach, które można dzielić, często umieszczona jest podziałka, która ma nam ten proces ułatwiać. W aptekach można też kupić specjalne gilotynki to tabletek, które pozwolą precyzyjnie porcjować leki. „Jeśli mamy wątpliwości co do dzielenia tabletki, skonsultujmy się z farmaceutą, który udzieli nam odpowiedniej porady na podstawie informacji zawartej w Karcie Charakterystyki Produktu Leczniczego, czyli takiej zaawansowanej wersji ulotki, tzw. ChPL” – radzi Katarzyna Kruk.

Projekt „Teraz już wiem – cykl filmów edukacyjnych” realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki – Popularyzacja Nauki i Promocja Sportu. W ramach projektu powstanie w sumie 6 filmów edukacyjnych.



