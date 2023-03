Nowa metoda leczenia zakrzepicy żył już w Polsce

Jako pierwsi nowatorką operację przeprowadzili lekarze z Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. Rocznie w Polsce rozpoznaje się kilkadziesiąt tysięcy nowych przypadków zakrzepicy żył głębokich. Źle leczona zakrzepica stanowi poważne ryzyko dla zdrowia i życia pacjenta – uwalniające się zakrzepy mogą w konsekwencji powodować zatory.

W przypadku zakrzepicy żył głębokich najczęściej stosuje się leczenie zachowawcze – farmakologiczne przeciwkrzepliwe, zaś w stanach cięższych – metody udrażniające. Stosowane dotychczas metody są bardziej inwazyjne niż zaproponowana ostatnio przez chirurgów naczyniowych z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.

Zabieg odbył się pod koniec lutego, a o jego efektach poinformowano w połowie marca.

„Była to pierwsza w Polsce operacja zaawansowanej zakrzepicy żył głębokich z zastosowaniem nowych metod, znacznie mniej inwazyjnych niż dotychczas. Ten sposób leczenia zaproponował i wdraża w naszym szpitalu dr n.med. Jan Jakub Kęsik wraz z zespołem doskonałych specjalistów z Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii SPSK 1” – mówi Anna Guzowska, rzecznik prasowy lubelskiej kliniki.

Na czym polega innowacyjność tej metody udrażniania żył?

Nowa metoda umożliwia szybszy powrót do zdrowia. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnej aparatury medycznej – inteligentnego zestawu aspiracyjnego Penumbra z cewnikiem ssącym. Dzięki temu urządzeniu podczas operacji możliwe jest odróżnienie skrzeplin od krwi – system rozpoznaje zakrzep i niweluje zator w żyłach. W konsekwencji pacjent traci mniej krwi.

Poza tym system jest nadzieją dla osób, które nie mogły zostać wcześniej poddane operacji z uwagi na duże ryzyko krwawień. Z tego powodu skazane były na leczenie farmakologiczne. Teraz będzie można bezpieczniej usunąć skrzeplinę. Jedyny warunek – czas na wykonanie operacji nie może przekraczać 14 dni od momentu wystąpienia objawów zakrzepicy. A te to np. obrzęk ręki czy nogi, ból części kończyny, jej ocieplenie i zaczerwienienie, gorączka, przyspieszone tętno.

Zakrzepica żył głębokich – co to za schorzenie?

Zakrzepica żył głębokich to poważny stan chorobowy, którego nie wolno bagatelizować. Dochodzi do niej, gdy tworzą się skrzepy krwi, zwykle w głębokiej żyle w nodze. Centrum Kontroli i Prewencji Chorób ostrzega, że 10-30% osób, u których rozwija się zakrzepica w nodze, doświadcza powikłań nawet ze skutkiem śmiertelnym – i to w ciągu miesiąca od diagnozy.

Na zakrzepicę częściej chorują kobiety. Czynniki ryzyka to m.in.:



siedzący tryb życia,

leczenie hormonalne,

unieruchomienie,

poważne operacje (np. ortopedyczne, ginekologiczne, kardiochirurgiczne).

Czytaj też:

Zakrzepica a siniaki – jak rozpoznać różnice? Pozory mogą mylićCzytaj też:

Zakrzepica covidowa. „Uważaj na zakrzepy i zatory. To kosa, która wycina pacjentów”