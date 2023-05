Cyfrowa rewolucja, pieniądze i możliwość oceny lekarzy. Minister Niedzielski na konwencji PiS: „Przyjęliśmy perspektywę pacjenta”

Panel poświęcony dyskusji o zdrowiu Polaków rozpoczął się w południe drugiego dnia konwencji „Ul programowy Prawa i Sprawiedliwości”. Dyskusję otworzył minister zdrowia Adam Niedzielski, mówiąc o pięciu punktach, które wyznaczają najważniejsze kierunki zmian, ale też o większych pieniądzach, jakie mają być przeznaczane na służbę zdrowia. – Bez zwiększania nakładów, bez gwarancji środków, mówienie o reformowaniu służby zdrowia, to jak mieszanie chochlą w tej samej zupie. Dlatego zwiększamy nakłady i one będą systematycznie rosły. To daje możliwości, aby myśleć o realnej zmianie – mówił Niedzielski.

Niedzielski: „Przyjęliśmy perspektywę pacjenta”

Minister zdrowia wyliczył pięć najważniejszych punktów, wokół których realizowane będą reformy systemu ochrony zdrowia. To możliwość szybkiego dostępu do lekarza, gwarancja fachowej opieki i tego, że lekarze są dobrze wykształceni, przyjazne warunki przyjmowania pacjenta, prawo do oceny lekarzy i usług medycznych oraz rozwijanie cyfryzacji. – Przyjęliśmy perspektywę pacjenta. Każda propozycja reformy, każda propozycja zmiany, jest badana z punktu widzenia pacjenta, czy pacjent na niej skorzysta, czy odczuje zmianę – mówił.

Niedzielski zwracał uwagę, że od niedawna kładziony jest nacisk na naukę komunikacji z pacjentem. Jak podkreślał, chodzi o to, aby pacjent nie był zarzucany dziesiątkami zgód do podpisania, ale rozumiał proces leczenia i był nie przedmiotem, a partnerem lekarza w tym procesie.

E-zdrowie czyli nacisk na rozwój cyfryzacji

Jak przypomniał Adam Niedzielski, resort zdrowia od początku wpiera rozwiązania zmierzające do jak najszerszej cyfryzacji w służbie zdrowia. – Kiedy realizowaliśmy program e-zdrowia, to było pełne wsparcie dla rozwiązań, które dziś są oczywiste, a wtedy budziły obawy – mówił i podkreślał, że dziś nikogo już nie dziwi e-recepta, a Internetowe Konto Pacjenta (IKP) ma już 17 milionów Polaków. – Chcemy odejść od papierologii, od segregatorów, które muszą dziś dźwigać pacjenci – powiedział. Chodzi o to, aby wszystkie ważne informacje były dostępne w IKP zarówno dla lekarza, jak i dla pacjenta.

Mówiąc o zmianach i nastawieniu na potrzeby pacjenta, Niedzielski zwrócił uwagę na możliwość oceny przez pacjenta każdej usługi medycznej. Jak zapowiedział, ankietowanie pacjentów ma być standardem. – Każdy może się wypowiedzieć, już teraz w IKP. Będziecie mogli się wypowiedzieć, czy przyjęto was godnych warunkach, czy byliście traktowani w sposób empatyczny – wyliczył.

Podsumowując swoje wystąpienie, Adam Niedzielski nawiązał do przemówienia Jarosława Kaczyńskiego parafrazując słynne zdanie Winstona Churchilla: „zdrowi obywatele są największym kapitałem każdego kraju”. – Zdrowi obywatele to największy atut, jaki może mieć każdy kraj – podsumował polityk.

