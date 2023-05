Orzeczenia o niepełnosprawności stracą ważność. Podano najważniejsze daty

Na początku epidemii rząd wydłużył ważność orzeczeń o niepełnosprawności (chodzi o te, które traciłyby ją po 8 marca 2020 roku). Zrobiono to w ramach ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Orzeczenia, które w trakcie pandemii traciły ważność, zostały wydłużone do 60 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (na mocy ustawy covidowej).

Sejm jednak uchylił przepis, który automatycznie wydłużał ważność orzeczeń o niepełnosprawności w czasie epidemii. Zrobił to poprzez uchwalenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Konsekwencją tego będzie stopniowe wygasanie orzeczeń o niepełnosprawności – niektóre stracą ważność jeszcze w 2023 roku.

Ważne terminy dla osób z niepełnosprawnością

O tym, kiedy wygasną orzeczenia o niepełnosprawności, będzie decydować ich pierwotny termin obowiązywania. Oznacza to, że odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego, które według zapowiedzi Adama Niedzielskiego ma nastąpić 1 lipca 2023 roku, nie będzie mieć w tej sytuacji znaczenia.

Orzeczenia, których okres ważności upłynąłby:



do 31 grudnia 2020 r. – będą ważne do 31 grudnia 2023 r.,

w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – będą ważne do 31 marca 2024 r.,

w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia, który poprzedzi wejście w życie tych przepisów (wejdą w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw) będą ważne do 30 września 2024 r.

Wszystkie orzeczenia o niepełnosprawności zachowają swoją ważność nie dłużej, niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W tych samych terminach co orzeczenia, ważność utracą także karty parkingowe dla osób indywidualnych (dla placówek będą ważne do 31 marca 2024 roku).

Na co zwrócić uwagę podczas ubiegania się o nowe orzeczenie?

Zachowanie odpowiednich terminów podczas ubiegania się o nowe orzeczenie o niepełnosprawności jest bardzo ważne, ponieważ utrata ważności takiego orzeczenia może pozbawić osoby niepełnosprawne dostępu do niektórych świadczeń, na przykład zasiłków lub innych przysługujących im do tej pory uprawnień, między innymi korzystania z ulgowych przejazdów lub karty parkingowej.

Należy też pamiętać o tym, że samo złożenie wniosku o wydanie nowego orzeczenia nie wydłuża ważności tego, które aktualnie obowiązuje. Staranie się o nowe orzeczenie w odpowiednim czasie jest też istotne z uwagi na to, że już teraz trzeba na nie czekać dłużej, niż jest to przewidziane w przepisach. Wynika to ze wzrostu składanych wniosków i przeciążenia systemu orzecznictwa o niepełnosprawności.

Aktualnie można zaobserwować 2- lub 3-iesięczne opóźnienia w wydawaniu orzeczeń. W najbliższych miesiącach zespoły orzekające czeka intensywna praca, ponieważ liczba składanych wniosków będzie prawdopodobnie kilkukrotnie wyższa niż normalnie. Skutkiem tego może być wydłużenie terminów rozpatrywania spraw.

