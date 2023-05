Wizyta u kardiologa. Ile kosztuje prywatna opieka tego specjalisty?

Choroby układu sercowo-naczyniowego to jedne z tych schorzeń, które zbierają w Polsce największe żniwo. Co zrobić. by temu zapobiec? Przede wszystkim należy regularnie odwiedzać gabinet kardiologa i robić badania profilaktyczne. Sprawdź, ile za nie zapłacisz, gdy udasz się do specjalisty prywatnie.

Ceny prywatnych usług kardiologicznych rozkładają się różnie w całym kraju. Dobrze widać to na przykładzie województwa mazowieckiego, gdzie koszt konsultacji oscyluje w granicach 180-500 złotych. W pozostałych regionach te „rozbieżności” są nieco mniejsze i zazwyczaj sięgają kilkudziesięciu złotych. Warto jednak zauważyć, że na koszt wizyty składa się często nie tylko samo „spotkanie” z lekarzem. Trzeba jeszcze do niego „doliczyć” opłaty za wykonanie badań diagnostycznych. Cennik podstawowych badań kardiologicznych Podczas standardowej wizyty lekarz może zlecić przeprowadzenie dodatkowych badań, by lepiej ocenić stan pacjenta i zidentyfikować przyczyny zgłaszanych przez niego dolegliwości. Wskazaniem do wizyty u specjalisty mogą być między innymi kłopoty z ciśnieniem, bóle w klatce piersiowej czy trudności z oddychaniem. Nasuwa się pytanie: ile trzeba zapłacić za wykonanie podstawowych procedur diagnostycznych? Przedstawiamy aktualny cennik: EKG (elektrokardiografia) kosztuje od 30 do 180 zł,

echo serca – od 130 do 400 zł,

Holter EKG – od 130 do 550 zł (cena zależy od czasu trwania badania),

próba wysiłkowa – od 100 do 250 zł. Niekiedy kardiolog, w celu poszerzenia prowadzonej diagnostyki, zleca również zrobienie zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej i badań z krwi. Za ich wykonanie trzeba zwykle zapłacić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Jak często odwiedzać kardiologa? Profilaktyczne badania kardiologiczne warto przeprowadzać co roku. Regularna kontrola pracy serca pozwoli bowiem na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w momencie, gdy choroba nie zdąży się jeszcze w pełni rozwinąć i spowodować poważnych i często nieodwracalnych szkód. Częstotliwość wizyt kontrolnych zależy w dużej mierze od ogólnego stanu zdrowia pacjenta i jego samopoczucia. Nie należy bagatelizować żadnych niepokojących sygnałów ze strony organizmu. Warto też pamiętać, że schorzenia takie nadciśnienie czy cukrzyca zwiększają ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego. Czytaj też:

Rozwarstwienie aorty – typy, przyczyny, objawy, diagnostyka i leczenieCzytaj też:

Te badania profilaktyczne można zrobić w domu. Pomogą wcześnie wykryć niepokojące zmiany