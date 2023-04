Te badania profilaktyczne można zrobić w domu. Pomogą wcześnie wykryć niepokojące zmiany

Profilaktyka jest ważna: to do znudzenia powtarzane zdanie. Nie bez powodu, bo to regularne badania pomagają wcześnie wykryć wiele groźnych chorób. A szybka i wczesna diagnoza to większa szansa na wyleczenie.

Nie wszystkie badania trzeba wykobywać w laboratorium czy w gabinecie lekarskim. Część badań możesz wykonać w domu. Nie wymaga to wielkiego zachodu, a regularna kontrla może – jak w przypadku chorób nowotworowych – nawet uratować życie. Jakie badania można zrobić w domu? W warunkach domowych możesz sprawdzać niektóre ważne dla zdrowia parametry i wykonać samemu badania. Jakie działania profilaktyczne warto robić w domu? To: regularna kontrola wagi,

pomiar ciśnienia krwi i puls,

regularnie samobadanie piersi i jąder. W domu można także wykonać samodzielnie prosty pomiar cukru (do tego niezbędny jest glukometr) i wykonać niektóre testy diagnostyczne, które w domowych wersjach są dostępne w aptekach. Trzeba jednak pamiętać, że każdą wątpliwość czy niepokojącą zmianę należy skonsultować ze swoim lekarzem. Jakie badania profilaktyczne warto robić regularnie? Nie wszystkie badania da się zrobić w domu. Które badania szczególnie warto wykonywać regularnie? Morfologię, badanie ogólne moczu i OB.



Oznaczenie poziomu glukozy na czczo.

Lipidogram.

Cytologię i badanie piersi.

Badanie prostaty per rectum i oznaczanie poziomu PSA w surowicy.

Badania stomatologiczne.

Badania okulistyczne.

EKG, RTG klatki piersiowej. Regularne badania pozwalają wcześnie wykryć niepokojące zmiany i odpowiednio szybko wdrożyć leczenie. To ważne w przypadku przede wszystkim zmian nowotworowych, które na wczesnych etapie są często zupełnie wyleczalne. Ale nie tylko o nowotwory chodzi. Szybkie wykrycie niepokojących zmian w lipidogramie czy poziomie cukru może w porę uchronić przed cukrzycą, czy miażdżycą i dać pacjentowi szansę na zdrowie. Warto pamiętać, że profilaktyka to nie tylko badania, ale też zdrowy tryb życia: dbałość o zbilansowaną dietę i dawkę aktywności fizycznej każdego dnia. Czytaj też:

