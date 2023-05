Ile kosztują badania obrazowe prywatnie? Poznaj aktualny cennik RTG, USG, tomografii

Koszt poszczególnych badań obrazowych zależy nie tylko od lokalizacji czy renomy danego gabinetu. Czynnikiem, który mocno wpływa na cenę przywołanych procedur diagnostycznych jest również rodzaj realizowanych usług. Rezonans magnetyczny jest na ogół znacznie droższy niż ultrasonografia czy prześwietlenie.

Ile zapłacisz za prywatne USG?

Średni koszt ultrasonografii (USG) to wydatek rzędu 250 złotych. Jej cena zależy w dużej mierze od tego, jakiej części ciała dotyczy badanie. Najwięcej trzeba zapłacić za USG położnicze, ginekologiczne uroginekologiczne, a także Dopplera kończyn i tarczycy. Ich ceny wahają się od 300 do nawet 600 złotych. Najmniejszym obciążeniem dla budżetu jest badanie ultrasonograficzne monitorujące cykl menstruacyjny. Kosztuje zwykle od 70 do 200 złotych.

Cena prywatnego RTG

Koszt wykonania prześwietlenia w mniej znanych placówkach czy przychodniach medycznych nie przekracza zazwyczaj 100 złotych. Ceny prywatnego RTG wzrosną nawet dwu- lub trzykrotnie, gdy zapiszemy się na wizytę do renomowanego ośrodka, gdzie pracują lekarze z wieloletnim doświadczeniem. Co ważne, rodzaj wykonywanego zdjęcia nie wpływa zbyt wyraźnie na ceny RTG. Różnica w kosztach wynosi na ogół od 20 do 50 złotych. Nie jest więc tak mocno odczuwalna, jak w przypadku ultrasonografii.

Ile kosztuje tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny?

Tomografia komputerowa uszczupli twój budżet średnio o 400-2000 złotych. Rezonans magnetyczny jest jeszcze droższy. Trzeba za niego zapłacić od 500 do nawet 4000 złotych. Skąd tak duże rozbieżności w cenie? Oba badania są zaliczane do procedur specjalistycznych i zlecane w konkretnych sytuacjach. W tym przypadku bardzo duże znaczenie ma również doświadczenie i renoma ośrodka, w którym pacjent realizuje daną usługę diagnostyczną.

