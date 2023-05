Kiedy ból kręgosłupa może oznaczać raka nerki? To podstępny nowotwór

Na bóle kręgosłupa skarży się wiele osób. Są jednak przypadki, kiedy może on wskazywać na rozwijającego się w nerce raka. Występuje on znacznie częściej u mężczyzn niż u kobiet, atakuje zwykle ok. 40. roku życia. Daje niespecyficzne objawy, które łatwo przeoczyć. Jednym z nich jest właśnie ból pleców.