Od 1 lipca 2023 wzrośnie minimalna podstawa zasiłku chorobowego. Ile będzie teraz wynosić?

Zasiłek chorobowy jest rodzajem świadczenia, które przysługuje osobie ubezpieczonej w ramach ubezpieczenia chorobowego w ZUS. Wzrost płacy minimalnej wpływa na wymiar zasiłku chorobowego. Wraz ze zmianą minimalnego wynagrodzenia wzrośnie też kwota zasiłku. Oznacza to, że osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim dostaną wyższe świadczenia.

Wzrośnie minimalna podstawa zasiłku chorobowego

Z zasiłku chorobowego może skorzystać osoba, która jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, jednak tymczasowo jest niezdolna do pracy z powodu stanu swojego zdrowia. Podstawa wymiaru takiego zasiłku chorobowego jest ściśle związana z tym, jaka jest aktualnie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. To z kolei zostało zmienione w 2023 roku. Od 1 stycznia 2023 pensja minimalna wynosi 3490 zł brutto. Kolejna zmiana wejdzie w życie 1 lipca 2023 roku – po drugiej podwyżce wynagrodzenie minimalne będzie wynosić 3600 złotych brutto.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego jest uzależniona od zarobków danego pracownika. Oznacza to, że pod uwagę brane jest średnie wynagrodzenie pracownika z ostatnich 12 miesięcy. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w pełnym wymiarze czasu pracy pracownika nie może być jednak niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego ustawowo po jego pomniejszeniu o 13,71 proc. Dotyczy to także pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze – wtedy działa to w odpowiednich proporcjach do ich etatu.

Ile wynosi minimalna podstawa zasiłku chorobowego w 2023 roku?

Nowa minimalna kwota zasiłku chorobowego w 2023 roku wynosi:



3011,52 zł – od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r.

3106,44 zł – od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.

Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Kwota takiego zasiłku chorobowego zależy od zarobków osoby ubezpieczonej i wynosi:



80 procent podstawy wymiaru, w tym także za okres pobytu w szpitalu,

100 procent podstawy wymiaru, także za czas pobytu w szpitalu w przypadku, gdy niezdolność do pracy wynika z powodu wypadku w drodze do pracy albo z pracy lub w czasie ciąży.

Komu przysługuje zasiłek chorobowy?

Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje osobom objętym obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Prawo do zasiłku chorobowego nabywa się po upływie ustalonego okresu ubezpieczenia, który określa się jako „okres wyczekiwania”. Jeśli dana osoba podlega ubezpieczeniu chorobowemu:



obowiązkowemu – prawo do zasiłku nabywa się po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego,

– prawo do zasiłku nabywa się po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, dobrowolnemu – prawo do zasiłku nabywa się po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Wynagrodzenie chorobowe może być wypłacane pracownikowi przez 33 dni. Po tym czasie może on skorzystać z zasiłku chorobowego. Zasiłek chorobowy można pobierać przez:



182 dni w przypadku choroby,

270 dni w przypadku ciąży albo gruźlicy.

Istotny jest jednak fakt, że do jednego okresu zasiłkowego wliczany jest czas nieprzerwanej niezdolności do pracy, ale też czas poprzednich okresów niezależnie od choroby, jeśli nie przekroczyły one 60 dni. Osoby, które przekroczyły już czas pobierania zasiłku chorobowego, a nadal pozostają niezdolne do pracy, mogą ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne.

Czytaj też:

Wyjeżdżasz za granicę? Zabierz EKUZ! Jak wyrobić kartę, gdzie jest ważna, do czego uprawniaCzytaj też:

ZUS sfinansuje pobyt w sanatorium. Trzeba jednak spełnić określone wymagania