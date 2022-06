Pyłek kwiatowy – jak stosować, jak spożywać? Właściwości i działanie

Produkty pszczele to prawdziwa skarbnica prozdrowotnie działających związków, które służą pszczołom w celu zaspokajania bieżących potrzeb żywieniowych. Przez wieki pszczelarze podpatrywali zwyczaje pszczół, co pozwoliło poznać wyjątkowe właściwości m.in. pyłku pszczelego, propolisu, pierzgi oraz mleczka pszczelego. O właściwościach różnego rodzaju miodów wiemy sporo i chętnie z nich korzystamy, jednak warto bliżej poznać także inne produkty pszczele, które poprzez swój wpływ na organizm człowieka, wzmacniają naturalną odporność i pomagają redukować objawy wielu schorzeń. Takim produktem jest pyłek kwiatowy, który stanowi podstawowy pokarm pszczół.

Te bardzo inteligentne i pożyteczne owady robią jego zapasy w ulu na wypadek niedostatku pokarmu, który jest im niezbędny w celu przetrwania. Zanim pyłek kwiatowy trafi do sklepu, musi zostać podebrany z ula przez pszczelarza. Warto wiedzieć, że jakość produktów pszczelich przekłada się na ich prozdrowotne właściwości, dlatego powinniśmy zwrócić uwagę na renomę pasieki oraz to, gdzie się ona znajduje. Najwyższe wartości odżywcze mają produkty pszczele, które pochodzą z pasiek ekologicznych.

Pyłek kwiatowy – co to jest?

Pszczoły kojarzymy przede wszystkim z procesem zapylania. Dzięki nim możemy cieszyć się bioróżnorodnością otaczających nas roślin, a także spożywać m.in. warzywa i owoce. Podczas swojej pracy pszczoły zbierają nektar oraz pyłek kwiatowy, który gromadzi się na ich odnóżach. Po powrocie do ula jest on odpowiednio składowany, służąc w celu zaspokajania potrzeb żywieniowych. Część pyłku kwiatowego jest magazynowana, dzięki czemu pszczoły mają zapasy na „cięższe czasy”. Pyłek zebrany podczas zapylania to męskie komórki rozrodcze różnych gatunków roślin kwitnących.

Pyłek pszczeli ma postać niewielkich kuleczek, które różnią się pod względem koloru. Możemy spotkać pyłek kwiatowy żółty, pomarańczowy, fioletowy, a nawet czarny – o barwie pyłku decyduje gatunek kwiatów, z których jest on zbierany przez pszczoły. Za formę pyłku kwiatowego odpowiada wydzielina z gruczołów ślinowych i gruczołów gardzielowych pszczół.

Po powrocie do ula pyłek kwiatowy jest umieszczany w plastrach, gdzie czeka na swoje wykorzystanie. Aby mógł zostać zebrany przez pszczelarza, stosuje się specjalne poławiacze pyłku, czyli konstrukcje, które umożliwiają jego bezpieczne dla pszczół pozyskanie, zanim zostanie zamknięty w plastrach. Zanim pyłek kwiatowy trafi do sprzedaży, musi zostać w odpowiedni sposób zabezpieczony. W tym celu stosuje się specjalne suszarnie, które pozwalają pozbyć się nadmiaru wody. Wysokiej jakości pyłek kwiatowy nie powinien zawierać więcej niż 6% wody.

Pszczelarze od dawna dążą do poznania wszystkich właściwości produktów pszczelich oraz ich wartości odżywczych. W przypadku pyłku pszczelego, który jest podstawowym pokarmem pszczół, mamy do czynienia z produktem o bardzo wysokich wartościach odżywczych oraz leczniczym działaniu.

Co zawiera pyłek pszczeli?

Pyłek kwiatowy jest produktem o bardzo bogatym składzie, który decyduje o jego wartościach odżywczych, a także prozdrowotnych właściwościach. Warto wiedzieć, że pozyskany z ula pyłek kwiatowy nieco różni się pod względem składu od pozyskiwanych z niego ekstraktów, które znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle kosmetycznym i przemyśle farmaceutycznym. W pyłku kwiatowym znajdziemy m.in.:

aminokwasy egzogenne,

enzymy,

hormony,

kwasy nukleinowe,

kwasy tłuszczowe np. kwas linolowy i kwas alfa-linolenowy,

fosfolipidy,

polisacharydy,

monosacharydy,

flawonoidy,

leukoantocyjanidyny,

witaminy rozpuszczalne w wodzie,

związki triterpenowe,

witaminy rozpuszczalne w tłuszczach,

sole mineralne.

Pyłek kwiatowy pozyskiwany z różnych pasiek może mieć odmienny skład, jednak zawsze znajdziemy w nim naturalne związki o działaniu odżywczym, które nie występują w tak dużej ilości w żywności przetworzonej. Na szczególną uwagę ze względu na właściwości odżywcze zasługują obecne w pyłku kwiatowym aminokwasy egzogenne, których nasz organizm nie jest w stanie sam wytworzyć oraz wolne aminokwasy, które warunkują przebieg wielu reakcji biologicznych.

Nie mniej wartościowe dla naszego zdrowia są obecne w pyłku kwiatowym naturalne witaminy m.in. witamina A, D i E, kwas pantotenowy, kwas foliowy, witamina PP oraz inne witaminy z grupy B, witamina C, mikro i makroelementy, a także kwasy tłuszczowe. W pyłku kwiatowym znajdziemy magnez, wapń, fosfor, żelazo oraz cynk. Od dłuższego czasu pyłek kwiatowy zaliczany jest do grupy produktów superfoods, które w naturalny sposób poprawiają stan naszego zdrowia oraz są źródłem wielu substancji odżywczych.

Ze względu na bogaty skład oraz zawartość związków, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka, pyłek kwiatowy stanowi doskonałe uzupełnienie stosowanej diety, w której może brakować witamin oraz minerałów, a także kwasów tłuszczowych NNKT. Warto wiedzieć, że aktywne związki z pyłku kwiatowego są zdecydowanie łatwiej i szybciej przyswajane przez organizm niż ich syntetyczne odpowiedniki, które znajdziemy w suplementach diety.

Właściwości – pyłek kwiatowy

Bogaty skład pyłku kwiatowego przekłada się na jego właściwości lecznicze. Ten produkt pszczeli wzmacnia organizm oraz wspomaga leczenie wielu chorób i dolegliwości zdrowotnych. Spożywanie pyłku kwiatowego jest szczególnie polecane w okresie jesienno-zimowym, gdy cierpimy z powodu przesilenia oraz obniżonej odporności organizmu. Pyłek kwiatowy stosowany w celach leczniczych przy infekcjach sezonowych skraca czas trwania infekcji, usprawniając funkcjonowanie układu immunologicznego.

Co więcej, pyłek kwiatowy poprawia apetyt, stabilizuje poziom cukru we krwi, wpływając na wydzielanie insuliny, w naturalny sposób wspomaga leczenie nadciśnienia tętniczego, ma silne działanie przeciwbakteryjne, a także reguluje przemianę materii. Obecne w nim pyłki roślinne działają również jak naturalna „szczepionka” na reakcję alergiczną, dlatego pyłek pszczeli szczególnie polecany jest alergikom w celu naturalnego odczulania. Spożywanie pyłku kwiatowego w celu leczenia chorób alergicznych to jeden ze skutecznych sposobów ograniczenia ryzyka związanego z wystąpieniem powikłań alergii wziewnej, do których zaliczamy m.in. rozwój astmy.

Ważne! Pyłku kwiatowego nie powinno podawać się dzieciom, które nie ukończyły 3. roku życia, choć niektóre źródła podają, że może być on spożywany przez dzieci, które ukończyły 1. rok życia. W przypadku dzieci stosowanie pyłku kwiatowego należy skonsultować z pediatrą lub alergologiem, bo zawiera on różne pyłki roślinne, które mogą początkowo nasilać objawy alergii oraz prowadzić do rozwoju alergii krzyżowej.

Spożywanie pyłku kwiatowego w pozytywny sposób wpływa na organizm, dlatego warto włączyć go do codziennej diety. Ten naturalny produkt stanowi cenne źródło wielu substancji odżywczych, dzięki czemu uzupełnia niedobory żywieniowe, jednocześnie usprawniając ogólne funkcjonowanie organizmu i poprawiając stan zdrowia. Pyłek kwiatowy ma silne właściwości detoksykacyjne, dzięki czemu pomaga spowolnić procesy starzenia się organizmu, redukując szkodliwy stres oksydacyjny, który prowadzi do powstawania w organizmie wolnych rodników tlenowych.

Pyłek pszczeli na depresję

Co ciekawe – pyłek pszczeli wspomaga leczenie depresji, zaburzeń lękowych oraz innych schorzeń o podłożu psychicznym. W jego składzie znajdziemy zarówno ważne dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego witaminy z grupy B, jak i związki pod postacią soli mineralnych np. magnezu, a także cenne aminokwasy. Nie tylko u chorych na depresję pyłek pszczeli redukuje uczucie zmęczenia, zmniejsza objawy stresu i podnosi tolerancję organizmu na sytuacje stresowe, łagodnie tonizuje układ nerwowy, a także poprawia nastrój. Nieco silniejsze działanie w przypadku depresji i zaburzeń lękowych, a także przemęczenia ma pierzga pszczela, jednak stosowanie pyłku pszczelego u osób z objawami łagodnej i umiarkowanej depresji także jest skuteczne.

Jak stosować pyłek pszczeli?

Spożywać pyłek pszczeli możemy np. po rozpuszczeniu go w wodzie lub po zmieszaniu z miodem.

Kurację pyłkiem pszczelim trzeba rozpoczynać od spożywania niewielkiej ilości produktu pszczelego, co pozwoli przyzwyczaić organizm do jego działania. Kurację powinniśmy rozpoczynać od spożywania ½ łyżeczki pyłku, stopniowo zwiększając jego ilość do 1 łyżki stołowej na dobę. Zaleca się, aby pyłek pszczeli stosować przez 2-3 miesiące, a następnie zrobić kilkutygodniową przerwę.

Spożywanie pyłku pszczelego powinno odbywać się na czczo. Jeżeli decydujemy się na wymieszanie go z wodą, to powinniśmy wieczorem przygotować odżywczą miksturę, wsypując odpowiednią ilość pyłku kwiatowego do szklanki z letnią wodą i odstawiając na noc. Rano trzeba roztwór zamieszać i wypić przed posiłkiem. Dla poprawy smaku i właściwości do wody z pyłkiem możemy dodać ulubiony miód.

Alternatywą dla spożywania wodnego roztworu pyłku pszczelego jest wsypanie go do miodu i wymieszanie. W ten sposób możemy otrzymać miód o wyjątkowych właściwościach, który warto spożywać codziennie. Pyłek pszczeli możemy również dodawać do różnych potraw w celu wzbogacenia ich składu o naturalne witaminy i minerały. Pyłek pszczeli doskonale pasuje np. do jogurtów i owocowych koktajli.

Czytaj też:

Kalendarz pylenia roślin, czyli co każdy alergik wiedzieć powinien