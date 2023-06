Nowa ustawa o prawach pacjenta ma zmniejszyć liczbę ofiar niepożądanych zdarzeń medycznych

Funkcjonujące obecnie Wojewódzkie Komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych nie spełniają swojej roli. Koncentrują się głównie na sporze pomiędzy pacjentem a szpitalem. Nie zapewniają poszkodowanym realnego wsparcia. W dodatku orzekają o małych kwotach odszkodowań, co budzi dezaprobatę chorych i skłania ich do dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej przez wiele lat. Problemy te wymieniła posłanka Józefa Szczurek-Żelazko.

Szybszy tryb wypłacania odszkodowań

Nowy projekt ustawy bazuje w dużej mierze na rozwiązaniach zaproponowanych w projekcie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Uwzględnia przy tym wiele zgłoszonych wcześniej postulatów i nawiązuje do wzorców z innych państw, na przykład Danii. Przewiduje:

utworzenie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych przy Rzeczniku Praw Pacjenta,

wdrożenie szybkiego trybu wypłacania odszkodowań (bez konieczności udowadniania winy),

objęcie kompensacją członków najbliższej rodziny pacjenta (w razie śmierci poszkodowanego),

wprowadzenie szerszego zakresu kompensacji (obejmie ona szkody, których można było uniknąć „w przypadku udzielenia świadczenia zdrowotnego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną albo zastosowania innej dostępnej metody diagnostycznej lub leczniczej”,

coroczną waloryzację odszkodowań o wskaźnik inflacji,

przydzielenie nowych zadań Rzecznikowi Praw Pacjenta (m.in. zbieranie informacji dotyczących zdarzeń niepożądanych i przygotowywanie na ich podstawie rekomendacji, analiz i raportów na temat bezpieczeństwa pacjentów, określanie zasad powoływania pełnomocników ds. praw pacjenta oraz powiadamiania bliskich pacjenta niesamodzielnego o jego planowanym wypisie ze szpitala),

uelastycznienie monitoringu pomieszczeń w placówkach leczniczych z zapewnieniem poszanowania godności pacjentów, rozpatrywanie wniosków o odszkodowania przez ekspertów (z tytułem profesora prezydenckiego),

priorytetowy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które w wyniku zdarzenia medycznego doznały poważnego uszczerbku na zdrowiu.

Każde zdarzenie medyczne ma być – zgodnie z zapisami projektu – analizowane. Co więcej, ustawa zakłada, że w placówce medycznej zostaną wprowadzone działania, których celem jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia podobnych sytuacji w przyszłości. Kwoty zaoszczędzone na postępowaniach sądowych szpitale będą mogły wydać na leczenie pacjentów. Personel lekarski nie będzie musiał obawiać się, w takim stopniu jak dotychczas, konsekwencji finansowych zdarzeń niepożądanych, co pozwoli szybciej i częściej je ujawniać.

Fundusz obejmie zdarzenia medyczne, do których dochodzi w szpitalach podczas hospitalizacji. Rozszerzenie zakresu jego działania (między innymi o świadczenia ambulatoryjne) ma w założeniu następować z czasem. Pozwoli to zapobiec wydłużaniu się okresu przyznawania i procedowania odszkodowań.

Większość za kontynuowaniem prac nad projektem. W tle sytuacja kobiet w szpitalach

Większość klubów parlamentarnych opowiedziała się za przekazaniem projektu ustawy do dalszych prac. Często odnoszono się jednak nie tylko do zaproponowanych zapisów, ale również sytuacji kobiet w szpitalach. Uczynił to między innymi poseł Radosław Lubczyk z Koalicji Polskiej. Wezwał do natychmiastowej zmiany przepisów prawa i ochrony kobiet. Wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu zgłosił poseł z Konfederacji.

Czytaj też:

Minister zdrowia o standardach opieki nad pacjentką w sytuacji przeprowadzenia zabiegu przerwania ciążyCzytaj też:

Jak sprawdzić historię szczepień, gdy książeczka zdrowia przepadła? Są sposoby