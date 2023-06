Z Tunezji możesz przywieźć nie tylko piękne wspomnienia. Uważaj na tężec i inne choroby

Dlaczego pobyt w Tunezji wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zapadalności na schorzenia, które w Polsce nie stanowią dużego zagrożenia? Wpływa na to kilka czynników, między innymi niska odporność populacyjna mieszkańców kraju, a także niezbyt dobry poziom lokalnej opieki zdrowotnej. Radzimy, jakich chorób warto szczególnie się wystrzegać i co zrobić, by się przed nimi uchronić.

Z wakacji w Tunezji można przywieźć tężec

Tężec to choroba wywoływana przez bakterie z gatunku Clostridium tetani (laseczki tężca). Patogeny dostają się do organizmu przez otwarte rany i skaleczenia, które zostały zanieczyszczone skażoną substancją, np. krwią zwierząt czy ziemią. Początkowo choroba daje objawy grypopodobne, takie jak podwyższona temperatura ciała, bóle głowy czy ogólne pogorszenie samopoczucia. Te symptomy określa się mianem zwiastujących. Z biegiem czasu pojawiają się również inne dolegliwości, na przykład wzrost ciśnienia tętniczego krwi, nadpotliwość, drgawki, wzmożone napięcie mięśniowe czy trudności w oddychaniu. Ich charakter zależy w dużej mierze od tego, z jaką postacią tężca mamy do czynienia.

Wyróżnia się trzy główne odmiany tężca – uogólnioną, mózgową oraz miejscową. U małych dzieci może wystąpić tężec noworodkowy. Rozpoznanie schorzenia polega zwykle na diagnostyce różnicowej (wykluczającej), a leczenie wymaga hospitalizacji.

Warto zwrócić uwagę na jedną bardzo istotną kwestię – przechorowanie tężca nie chroni przed zapadnięciem na tę chorobę po raz kolejny. Dlatego tak ważną rolę w jego profilaktyce odgrywa szczepienie. W Polsce jest ono obowiązkowe (bezpłatne) w przypadku dzieci i młodych ludzi, którzy nie ukończyli 19 roku życia. Należy jednak zaznaczyć, że jednorazowe szczepienie nie chroni przed tężcem do końca życia. W miarę upływu czasu odporność na bakterie z gatunku Clostridium tetani spada, co wiąże się z koniecznością przyjęcia dawki przypominającej (średnio co 10 lat). Trzeba za nią zapłacić około 100 złotych.

Polio a pobyt w Tunezji

Choroba Heinego-Medina, czyli polio, to groźne schorzenie wywoływane przez poliowirusy. Do zarażenia najczęściej dochodzi drogą pokarmową lub kropelkową wskutek nieprzestrzegania zasad higieny. Zakażenie zwykle przechodzi bezobjawowo, ale w niektórych przypadkach może doprowadzić do poważnych powikłań w postaci paraliżu układu mięśniowego lub oddechowego. Leczenie polega na łagodzeniu symptomów i rehabilitacji.

Chorobie można zapobiegać poprzez immunizację (wywoływanie odpowiedzi odpornościowej organizmu). W Polsce problem polio został wyeliminowany, dzięki masowej akcji szczepień prowadzonej od 1988 roku. Niemniej osoby, które planują podróż do krajów, gdzie schorzenie nadal występuje (w tym właśnie Tunezji), powinny przyjąć dawkę przypominającą szczepienia (koszt około 80 zł). Należy zrobić to po konsultacji z lekarzem.

Podczas urlopu w Tunezji można „złapać” zapalenie wątroby

Wirusowe zapalenie wątroby (WZW) może przyjmować dwie postacie – ostrą lub przewlekłą. Najłatwiej zarazić się poprzez bliski kontakt z chorym lub spożywanie skażonego jedzenia. Początkowo choroba nie daje o sobie znać. Z czasem pojawia się zażółcenie skóry, utrata masy ciała, ból brzucha, przewlekłe zmęczenie i osłabienie. W przebiegu schorzenia dochodzi do poważnego uszkodzenia wątroby, które znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia zmian nowotworowych w obrębie narządu.

Przed zachorowaniem i ewentualnymi powikłaniami chroni szczepienie przeciwko WZW A i WZW B. To dwa najczęstsze rodzaje wirusa wywołującego zapalenie wątroby. Przejście pełnego cyklu szczepień pozwala nabyć długotrwałą odporność. Skuteczność preparatu może być mniejsza w przypadku seniorów lub osób zmagających się z przewlekłymi schorzeniami (cukrzycą, otyłością, niewydolnością nerek etc.). Przyjęcie dawki przypominającej jest płatne (kosztuje od 80 do 250 złotych). Trzeba je skonsultować z lekarzem.

Jak zabezpieczyć się przed chorobami?

Najlepszym działaniem profilaktycznym, zalecanym przez Ministerstwo Zdrowia – jak zasygnalizowano, są szczepienia. Należy je przyjąć na 6-8 tygodni przed planowaną podróżą do Tunezji. Warto skontaktować się w tej sprawie z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub lekarzem specjalizującym się w medycynie tropikalnej, który udzieli wszystkich niezbędnych informacji. Należy przy tym podkreślić, że władze Tunezji nie nakładają na turystów przyjeżdżających do kraju obowiązku szczepień. Zniesione zostały też ograniczenia związane z koronawirusem. Nie trzeba legitymować się certyfikatem szczepienia przeciwko Covid-19 ani wykonywać testów na obecność wirusa.

