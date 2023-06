Uważaj na to, co „przywozisz” z plaży. Piasek jest siedliskiem wielu bakterii i pasożytów

Wypoczywanie nad morzem bywa bardzo kosztowne. Relaks na plaży możemy przypłacić wieloma różnymi przypadłościami. A wszystko przez bakterie, grzyby i pasożyty czyhające na nas w piasku. Jakie choroby i dolegliwości mogą wywołać? Czy są niebezpieczne? Co zrobić, by się przed nimi uchronić? Sprawdź.

Zabawy w piasku mogą skutkować problemami gastrycznymi

Piasek to częste siedlisko bakterii jelitowych odpowiedzialnych za powstawanie różnych dolegliwości ze strony układu trawiennego kojarzonych przede wszystkim z zatruciem pokarmowym. Do najczęściej występujących objawów zaliczyć należy: nudności, biegunki, wymioty, wzdęcia i bóle brzucha. Niekiedy towarzyszą im również symptomy grypopodobne, na przykład podwyższona temperatura ciała, ogólne osłabienie czy dreszcze. Na szczęście zakażenie bakteriami jelitowymi podczas pobytu na plaży nie zdarza się zbyt często. Niemniej warto na nie uważać.

Pobyt na plaży nierzadko kończy się chorobami skóry

Po spacerze czy wylegiwaniu się na plaży zauważyłeś u siebie zmiany na ciele? To może być grzybica. Choroba najczęściej atakuje stopy, ale może obejmować również ręce. Objawia się między innymi czerwonymi plamami na skórze, występowaniem krostek i pęcherzyków wypełnionych treścią surowiczą między palcami, rogowaceniem lub łuszczeniem się naskórka. Często tym symptomom towarzyszy uczucie świądu i pieczenia.

Rozpoznanie schorzenia opiera się przede wszystkim na wykluczeniu innych potencjalnych przyczyn opisywanych problemów, na przykład reakcji alergicznych. Leczenie polega zaś na stosowaniu maści i preparatów przeciwgrzybiczych, głównie miejscowo. Niekiedy konieczne jest również przyjmowanie leków doustnych (gdy standardowe środki nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, a zakażenie trwa dłużej niż 3-4 tygodnie).

Spacery po plaży a pasożyty

Planujesz urlop na tropikalnej plaży? W takim razie uważaj na tęgoryjce. To pasożyty zamieszkujące głównie w Azji i rejonie Morza Śródziemnego. Przypadkowe „spotkanie” z nimi może mieć przykre konsekwencje zdrowotne. Wspomniane organizmy wywołują bowiem chorobę zwaną tęgoryjczycą. W przebiegu schorzenia dochodzi do wystąpienia różnych niespecyficznych objawów. Ich charakter zależy od stopnia rozwoju zakażenia. Na początku pojawia się świąd i wysypka w miejscu kontaktu skóry z pasożytami. Kiedy przedostaną się one do organizmu, powodują wiele dolegliwości ze strony układu pokarmowego i oddechowego. Chory zaczyna odczuwać bóle brzucha i głowy. Cierpi na biegunkę i traci apetyt. Ma trudności ze złapaniem oddechu. Szybko się męczy, nawet przy wykonywaniu prostych czynności. Jest osłabiony.

Tęgoryjczycę rozpoznaje się na podstawie badania mikrobiologicznego. Leczenie choroby polega na farmakoterapii. Do zakażenia pasożytami najczęściej dochodzi przez kontakt z ziemią. Jest ono szczególnie niebezpieczne dla seniorów, małych dzieci, a także kobiet w ciąży. Patogeny mają zdolność przenikania przez łożysko i mogą doprowadzić do poważnych uszkodzeń płodu w łonie matki.

Na plaży można zarazić się gronkowcem złocistym

Gronkowiec złocisty to bakteria obecna nie tylko w szpitalach, ale również na plażach. Można się nią zarazić na przykład za sprawą kontaktu z „nieczystym” piaskiem i przenieść patogen na skórze. Bakteria przenika do organizmu przez skaleczenia, zadrapania i rany. Może wywołać wiele schorzeń w obrębie różnych układów, na przykład zapalenie płuc, żył czy mięśnia sercowego. Leczenie sprowadza się do farmakoterapii. Niestety gronkowiec wytwarza odporność na antybiotyki, dlatego bardzo trudno go zwalczyć.

Co zrobić, by uniknąć zakażenia pasożytem lub bakterią na plaży?

Przede wszystkim należy zachować ostrożność, wypoczywać na sprawdzonych i przeznaczonych do tego plażach, a także przestrzegać zasad higieny. Warto zrezygnować ze spacerów po piasku „na bosaka” i unikać kontaktu z brudnymi przedmiotami (kocykiem, parawanem, zabawkami). Dobrze jest też wzmacniać odporność organizmu, na przykład poprzez stosowanie odpowiedniej diety czy przyjmowanie suplementów. Łatwiej o zakażenie, gdy układ immunologiczny jest osłabiony, na przykład w wyniku przebytej niedawno infekcji.

Źródło: livescience.com, Zdrowie WPROST